"الوادي المقدس بضفتيه".. لقاء رابطة قنوبين الثقافي في طرابلس

بعد تقديم اللقاء من الإعلامية رانيا زهرة، ألقى رئيس رابطة قنوبين نوفل الشدراوي كلمة أكد فيها على أن اللقاء الثقافي السنوي يربط بين التراث الوطني للوادي المقدس والقيم المشتركة للبنان، ويعزز العيش المشترك والتعاون بين اللبنانيين، شاكراً دعم أصدقاء الرابطة ومبادراتها الثقافية والإنمائية. أحيت رابطة قنوبين للرسالة والتراث بالتعاون مع دير مار اسطفان للراهبات الأنطونيات، المحطة الثانية من أنشطة حديقة البطاركة لصيف 2025، بلقاء ثقافي ووطني بعنوان: "الوادي المقدس بضفتيه – حلقة اللقاء بين قنوبين والفيحاء"، أقيم في الصرح البطريركي في الديمان.تحدث في اللقاء المفتي الشيخ الدكتور مالك الشعار في حضور البطريرك الماروني ، النائبين وليام طوق وأديب عبد المسيح، الوزيرين السابقين الدكتور إيلي سالم والقاضي محمد وسام المرتضى، المطارنة الياس نصار وجوزيف نفاع وغطاس هزيم، وحشد من رجال الدين وممثلي الهيئات الثقافية والاجتماعية.بعد تقديم اللقاء من الإعلامية رانيا زهرة، ألقى رئيس رابطة قنوبين نوفل الشدراوي كلمة أكد فيها على أن اللقاء الثقافي السنوي يربط بين التراث الوطني للوادي المقدس والقيم المشتركة للبنان، ويعزز العيش المشترك والتعاون بين اللبنانيين، شاكراً دعم أصدقاء الرابطة ومبادراتها الثقافية والإنمائية.

إصدارات الرابطة الكتابية والفيلم الوثائقي " والجوار"



عرض كل من أمين الشؤون التاريخية الدكتور جان نخول وأمين النشر والإعلام جورج عرب، الإصدارات الكتابية التي وزعت خلال اللقاء، والتي تضمنت:

• الجزء الثالث من "زيارات البطريرك الكردينال الراعوية خارج 2016-2019"، تحقيق المحامي وليد غياض، دعم المحامي بول يوسف كنعان، يضيء على صيغة العيش المشترك ووحدة لبنان.

• كتاب "أوقاف البطريركية" ثلاثة مجلدات، حققها الأباتي أنطوان ضو، طبعه مؤسسة شاعر الفيحاء.

• كتاب "حسابات دير سيدة قنوبين في عهد البطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي"، حققه الأباتي أنطوان ضو، بدعم جوزيف الحلبي الاهدني.

• كتاب "الخوري حنا لحود جرس قنوبين"، حققه جورج عرب، يعرض سيرة حياة خوري وادي قنوبين لمدة 45 سنة.

• كتاب "الوادي المقدس بضفتيه – حلقة اللقاء بين قنوبين والفيحاء"، عمل ثقافي يوازي فيلم وثائقي بعنوان "طرابلس والجوار"، تناول الجوانب التاريخية لعلاقات طرابلس وأقضية الجوار، من إخراج وتصوير ميلاد طوق، نص جورج عرب.



وتضمنت كتب اللقاء دراسات وأبحاثاً متعددة حول التاريخ، الثقافة، التعليم، العلاقات المسيحية-الإسلامية، المواصلات، الصحافة، والجالية اليونانية في طرابلس.

