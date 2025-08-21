بمواكبة خبراء بيئيين.. زيارات ميدانية واستشارات تقنية للأراضي المحترقة في بشعلة

Advertisement

نظّمت بلدية بشعله، وبعد الحريق الكبير الذي طال مساحات واسعة، زيارات ميدانية واستشارات تقنية، بمشاركة خبيرة المعهد الاوروبي للغابات البروفسورة ، والدكتور الخبير المتخصّص في البيئة والغابات، في حضور ممثلين عن جمعية درب (LMTA) وجمعية دروب بشعله (BTA) اللتين تأثّرت مساراتهما جرّاء الحريق، إضافةً إلى المخاتير.وخلص التقييم إلى أنّه "لا ينبغي تنفيذ أيّ تدخلات فورية لإعادة التشجير أو التجديد قبل فصل الربيع المقبل. وفي هذه المرحلة، تكمن الأولوية في إفساح المجال للنظام البيئي ليخضع لعمليات التجدد الطبيعي، مع التوقّع بأنّ العديد من الأنواع الشجرية المتضرّرة ستتمكّن من التعافي والتجدّد تلقائياً".كما سيُصار إلى "المتابعة والرصد المستمرّ وإجراء تقييمات لاحقة لتوجيه التدخلات المستقبلية في إطار الاستعادة البيئية".