في فيطرون.. تكريم للطلاب الناجحين

(الوكالة الوطنية)

كرّم في فيطرون الطلاب الناجحين والمتفوقين في الشهادات الرسمية لعام 2025 خلال احتفال أقيم في Pleine Lune Venue، بحضور رئيس البلدية المهندس رامي رزق وأعضاء المجلس البلدي وشخصيات روحية وقانونية واجتماعية وثقافية.افتتح الاحتفال بالقداس الذي احتفل به خادم رعية مار جرجس فيطرون، الأب مطر المريمي، حيث رفعت الصلوات على نية المتفوقين وأهل البلدة. تلا ذلك مراسم الاحتفال بالنشيد الوطني، وكلمة ملهمة للأستاذ الجامعي والدكتور في وعضو اللبناني فادي بدر حول القيادة وسبل النجاح ومواجهة تحديات .وألقى رئيس البلدية رامي رزق كلمة شدّد فيها على اعتزازه بالطلاب واعتبر نجاحهم نجاحًا للبلدة بأكملها، مشددًا على أهمية المثابرة ومواجهة الفشل بروح إيجابية. واختتم الاحتفال بتوزيع الدروع التكريمية على الطلاب من قبل رئيس البلدية وعضو المجلس البلدي الدكتورة سارة المدور والمختار رودريغ بريدي والأب إيلي مطر.