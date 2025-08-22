27
o
بيروت
29
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
في فيطرون.. تكريم للطلاب الناجحين
Lebanon 24
22-08-2025
|
12:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
كرّم
المجلس البلدي
في فيطرون الطلاب الناجحين والمتفوقين في الشهادات الرسمية لعام 2025 خلال احتفال أقيم في Pleine Lune Venue، بحضور رئيس البلدية المهندس رامي رزق وأعضاء المجلس البلدي وشخصيات روحية وقانونية واجتماعية وثقافية.
Advertisement
افتتح الاحتفال بالقداس الذي احتفل به خادم رعية مار جرجس فيطرون، الأب
إيلي
مطر المريمي، حيث رفعت الصلوات على نية المتفوقين وأهل البلدة. تلا ذلك مراسم الاحتفال بالنشيد الوطني، وكلمة ملهمة للأستاذ الجامعي والدكتور في
جامعة القديس يوسف
وعضو
الصليب الأحمر
اللبناني فادي بدر حول القيادة وسبل النجاح ومواجهة تحديات
المستقبل
.
وألقى رئيس البلدية رامي رزق كلمة شدّد فيها على اعتزازه بالطلاب واعتبر نجاحهم نجاحًا للبلدة بأكملها، مشددًا على أهمية المثابرة ومواجهة الفشل بروح إيجابية. واختتم الاحتفال بتوزيع الدروع التكريمية على الطلاب من قبل رئيس البلدية وعضو المجلس البلدي الدكتورة سارة المدور والمختار رودريغ بريدي والأب إيلي مطر.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
عبد المسيح هنّأ الطلاب الناجحين ودعا للامتناع عن إطلاق النار ابتهاجًا
Lebanon 24
عبد المسيح هنّأ الطلاب الناجحين ودعا للامتناع عن إطلاق النار ابتهاجًا
23/08/2025 05:06:00
23/08/2025 05:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تهنئة من بدر لطلاب الثانوية العامة الناجحين
Lebanon 24
رسالة تهنئة من بدر لطلاب الثانوية العامة الناجحين
23/08/2025 05:06:00
23/08/2025 05:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حمادة: تفاعل الطلاب الناجحين يتحول إلى رصاص في صدر العدوّ
Lebanon 24
حمادة: تفاعل الطلاب الناجحين يتحول إلى رصاص في صدر العدوّ
23/08/2025 05:06:00
23/08/2025 05:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدرسة "فينيكس انترناشونال سكول" خرجت طلابها وكرمت عباس ابراهيم
Lebanon 24
مدرسة "فينيكس انترناشونال سكول" خرجت طلابها وكرمت عباس ابراهيم
23/08/2025 05:06:00
23/08/2025 05:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
أفراح ومناسبات
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترك يفتتح معرضه الفني: من فن الديبلوماسية إلى فن الألوان
Lebanon 24
ترك يفتتح معرضه الفني: من فن الديبلوماسية إلى فن الألوان
13:30 | 2025-08-22
22/08/2025 01:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل وفدًا من وزارة الطوارئ السورية شاكرًا دعم إخماد حرائق الساحل
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل وفدًا من وزارة الطوارئ السورية شاكرًا دعم إخماد حرائق الساحل
09:56 | 2025-08-22
22/08/2025 09:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الإسلامي العلوي كرم السفير محمد حسن لإنتهاء مهامه الديبلوماسية في الجزائر
Lebanon 24
المجلس الإسلامي العلوي كرم السفير محمد حسن لإنتهاء مهامه الديبلوماسية في الجزائر
09:13 | 2025-08-22
22/08/2025 09:13:48
Lebanon 24
Lebanon 24
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
Lebanon 24
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
09:04 | 2025-08-22
22/08/2025 09:04:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في 28 آب.. الخيام تستعيد تراثها الشعبي مع عودة "سوق الخميس"
Lebanon 24
في 28 آب.. الخيام تستعيد تراثها الشعبي مع عودة "سوق الخميس"
07:50 | 2025-08-21
21/08/2025 07:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
11:11 | 2025-08-22
22/08/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
06:16 | 2025-08-22
22/08/2025 06:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
08:54 | 2025-08-22
22/08/2025 08:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
13:30 | 2025-08-22
ترك يفتتح معرضه الفني: من فن الديبلوماسية إلى فن الألوان
09:56 | 2025-08-22
قائد الجيش استقبل وفدًا من وزارة الطوارئ السورية شاكرًا دعم إخماد حرائق الساحل
09:13 | 2025-08-22
المجلس الإسلامي العلوي كرم السفير محمد حسن لإنتهاء مهامه الديبلوماسية في الجزائر
09:04 | 2025-08-22
البعثة العسكرية الإيطالية قدّمت جهاز تصوير شعاعي لمستشفى سبلين
07:50 | 2025-08-21
في 28 آب.. الخيام تستعيد تراثها الشعبي مع عودة "سوق الخميس"
04:11 | 2025-08-21
بمواكبة خبراء بيئيين.. زيارات ميدانية واستشارات تقنية للأراضي المحترقة في بشعلة
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 05:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
23/08/2025 05:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
23/08/2025 05:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24