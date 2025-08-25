القوات اللبنانية تهنّئ الرئيس الجديد لجامعة الروح القدس – الكسليك

Advertisement

التقى وفد من المجلس في الرئيس الجديد لجامعة الروح – الكسليك، الأب مكرزل، لتهنئته بتسلّمه مهامه، وبحث معه شؤونًا تربوية متصلة بالجامعة والمجتمع الأكاديمي.وضمّ الوفد عضو تكتل "الجمهورية القويّة" النائب ، أمين سرّ المجلس زياد حرّو، رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين جميل حبيب، ورئيس مصلحة الطلاب في القوات عبدو عماد.وجرى خلال اللقاء عرض لأبرز المواضيع التعليمية والبرامج الأكاديمية، والتأكيد على أهمية التعاون بين المجلس التربوي والمؤسسة الجامعية بما يعزّز جودة التعليم ويعطي دفعًا للمشاركة الطلابية.