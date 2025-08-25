Advertisement

القوات اللبنانية تهنّئ الرئيس الجديد لجامعة الروح القدس – الكسليك

Lebanon 24
25-08-2025 | 14:19
Doc-P-1408927-638917535905751053.png
Doc-P-1408927-638917535905751053.png photos 0
التقى وفد من المجلس التربوي في القوات اللبنانية الرئيس الجديد لجامعة الروح القدس – الكسليك، الأب جوزف مكرزل، لتهنئته بتسلّمه مهامه، وبحث معه شؤونًا تربوية متصلة بالجامعة والمجتمع الأكاديمي.
وضمّ الوفد عضو تكتل "الجمهورية القويّة" النائب سعيد الأسمر، أمين سرّ المجلس زياد حرّو، رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين جميل حبيب، ورئيس مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية عبدو عماد.

وجرى خلال اللقاء عرض لأبرز المواضيع التعليمية والبرامج الأكاديمية، والتأكيد على أهمية التعاون بين المجلس التربوي والمؤسسة الجامعية بما يعزّز جودة التعليم ويعطي دفعًا للمشاركة الطلابية.
 
(الوكالة الوطنية)
Lebanon 24 leader in online news
