المرأة والسلام والأمن.. محور اجتماعات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

عقدت لشؤون المرأة سلسلة اجتماعات تشاورية وطنية بهدف تحديث مسودة الوطنية الثانية لتطبيق قرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، بما يتوافق مع الوضع الراهن في البلاد وجمع رؤى وملاحظات جديدة حول التدخلات المقترحة.وشارك في الاجتماعات ممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، ومنظمات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى أمينة سرّ الهيئة المحامية نتالي زعرور وأمينة الصندوق لميا عسيران، وأعضاء من للهيئة.وأكدت رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار وضابطة ارتكاز أجندة المرأة والسلام والأمن المحامية لارا أن الاجتماعات تستند إلى متابعة تطوير خطة العمل الوطنية الثانية بدعم من للمرأة، واستعرضت أولويات الخطة ومحاورها وآلية العمل المقترحة.