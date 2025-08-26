Advertisement

المرأة والسلام والأمن.. محور اجتماعات الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

Lebanon 24
26-08-2025 | 13:40
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة اجتماعات تشاورية وطنية بهدف تحديث مسودة خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، بما يتوافق مع الوضع الراهن في البلاد وجمع رؤى وملاحظات جديدة حول التدخلات المقترحة.
وشارك في الاجتماعات ممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى أمينة سرّ الهيئة المحامية نتالي زعرور وأمينة الصندوق لميا عسيران، وأعضاء من الجمعية العامة للهيئة.

وأكدت رئيسة لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار وضابطة ارتكاز أجندة المرأة والسلام والأمن المحامية لارا سعادة أن الاجتماعات تستند إلى متابعة تطوير خطة العمل الوطنية الثانية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واستعرضت أولويات الخطة ومحاورها وآلية العمل المقترحة.
 
(الوكالة الوطنية)
