إتفاقية تعاون بين جمعية النور التربوية ومعهد تمكين المهني والتقني لتطوير المسارات التعليمية

وقّعت جمعية النور التربوية اتفاقية تعاون مع معهد تمكين المهني والتقني، في إطار سعيها الدائم لتطوير المسارات التعليمية وتعزيز فرص التمكين الأكاديمي والمهني لطلابها، وإتاحة المجال أمام طلاب مجمع النور ، الذين يستوفون الشروط والمعايير الأكاديمية المعتمدة، للانتساب إلى برامج المعهد والانخراط في مسارات تعليمية تطبيقية تلائم ميولهم وتوجّهاتهم المستقبلية.تنص الاتفاقية على تقديم برامج تدريبية وشهادات مهنية معتمدة، بإشراف مشترك يضمن الجودة الأكاديمية والجاهزية العملية، مما يساهم في إعداد جيل قادر على دخول سوق العمل بكفاءة واقتدار.وأكدت أن "هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع الفرص التعليمية، وفتح جديدة أمام الطلاب تجمع بين التعليم النظري والتطبيقي، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي".مثّل مجمع النور التربوي في التوقيع، أحمد قصيراوي ممثلًا رئيس المجمع الحموي ، فيما مثّل معهد تمكين المدير العام حلوة ممثلًا الشيخ غسان الأبطح ، في الحاوي والشيخ عفت غية ومحمود ياغي.