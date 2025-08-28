Advertisement

أفراح ومناسبات

إتفاقية تعاون بين جمعية النور التربوية ومعهد تمكين المهني والتقني لتطوير المسارات التعليمية

Lebanon 24
28-08-2025 | 04:00
Doc-P-1410028-638919759007308368.png
Doc-P-1410028-638919759007308368.png photos 0
وقّعت جمعية النور التربوية اتفاقية تعاون مع معهد تمكين المهني والتقني، في إطار سعيها الدائم لتطوير المسارات التعليمية وتعزيز فرص التمكين الأكاديمي والمهني لطلابها، وإتاحة المجال أمام طلاب مجمع النور التربوي، الذين يستوفون الشروط والمعايير الأكاديمية المعتمدة، للانتساب إلى برامج المعهد والانخراط في مسارات تعليمية تطبيقية تلائم ميولهم وتوجّهاتهم المستقبلية.
تنص الاتفاقية  على تقديم برامج تدريبية وشهادات مهنية معتمدة، بإشراف مشترك يضمن الجودة الأكاديمية والجاهزية العملية، مما يساهم في إعداد جيل قادر على دخول سوق العمل بكفاءة واقتدار.

وأكدت إدارة الجمعية أن "هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع الفرص التعليمية، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب تجمع بين التعليم النظري والتطبيقي، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي".

مثّل مجمع النور التربوي في التوقيع، المدير العام أحمد قصيراوي ممثلًا رئيس المجمع الدكتور محمد رامز الحموي ، فيما مثّل معهد تمكين المدير العام رياض حلوة ممثلًا رئيس المعهد الشيخ غسان الأبطح ، في الشيخ محمد الحاوي والشيخ عفت غية ومحمود ياغي.

 
