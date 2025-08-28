بحضور بهية الحريري وفاعليات تربوية.. ثانوية رفيق الحريري كرّمت طلابها المتفوقين

Advertisement

أقامت إدارة ثانوية برعاية للتنمية البشرية المستدامة وحضور رئيسة المؤسسة ، حفل عشاء تكريمياً لطلابها المتفوقين في "شهادة الثانوية العامة – فرع الآداب والإنسانيات " نغم مطفى نجم ، تالا زاهر ، هادي رمزي زنتوت وسمر محمد مكي"، تقديراً لجهودهم وانجازاتهم المميزة .حضر الحفل الذي أقيم في مطعم " L'OS " في بكاسين: المديرة التنفيذية لمؤسسة الدكتورة روبينا أبو زينب ورئيسة رابطة مدارس البكالوريا الدولية في رانيا جباعي ومديرة الثانوية نادين وافراد من الهيئتين الإدارية والتعليمية ومدير ثانويةبهاء الدين الحريري الدكتور أسامة الأرناؤوط وفريق عمل المؤسسة وأهالي الطلاب المكرمين .وخلال دردشة مع الطلاب المتفوقين جددت الحريري تهنئتها لهم ولذويهم ومدرستهم، معربة عن فخرها الكبير بما حققوه، ومعتبرة أن "هذه اللحظة بقدر ما هي مميزة وسعيدة بالنسبة للطلاب ومدعاة فخر لأهاليهم، هي أيضا مصدر اعتزاز لنا كونها تتوج مسيرة طويلة من التميز لثانوية رفيق الحريري مع تخريج أجيال من المتفوقين ، ولمؤسسة الحريري في رعاية ودعم التفوق واحتضانه على صعيد كل لبنان"، متمنية لهم التوفيق والمزيد من النجاحات المميزة في دراستهم الجامعية ، ومثنية على جهود المديرة زيدان والهيئتين الإدارية والتعليمية .وفي الختام ، قدمت إدارة الثانوية دروعاً تكريمية الى الطلاب المتفوقين سلمتها لهم الحريري بمشاركة المديرة زيدان.