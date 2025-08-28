30
أفراح ومناسبات
بحضور بهية الحريري وفاعليات تربوية.. ثانوية رفيق الحريري كرّمت طلابها المتفوقين
Lebanon 24
28-08-2025
|
04:43
أقامت إدارة ثانوية
رفيق الحريري
برعاية
مؤسسة الحريري
للتنمية البشرية المستدامة وحضور رئيسة المؤسسة
بهية الحريري
، حفل عشاء تكريمياً لطلابها المتفوقين في "شهادة الثانوية العامة – فرع الآداب والإنسانيات " نغم مطفى نجم ، تالا زاهر
أسعد
، هادي رمزي زنتوت وسمر محمد مكي"، تقديراً لجهودهم وانجازاتهم المميزة .
Advertisement
حضر الحفل الذي أقيم في مطعم " L'OS " في بكاسين: المديرة التنفيذية لمؤسسة
الحريري
الدكتورة روبينا أبو زينب ورئيسة رابطة مدارس البكالوريا الدولية في
لبنان
رانيا جباعي ومديرة الثانوية نادين
زيدان
وافراد من الهيئتين الإدارية والتعليمية ومدير ثانويةبهاء الدين الحريري الدكتور أسامة الأرناؤوط وفريق عمل المؤسسة وأهالي الطلاب المكرمين .
وخلال دردشة مع الطلاب المتفوقين جددت الحريري تهنئتها لهم ولذويهم ومدرستهم، معربة عن فخرها الكبير بما حققوه، ومعتبرة أن "هذه اللحظة بقدر ما هي مميزة وسعيدة بالنسبة للطلاب ومدعاة فخر لأهاليهم، هي أيضا مصدر اعتزاز لنا كونها تتوج مسيرة طويلة من التميز لثانوية رفيق الحريري مع تخريج أجيال من المتفوقين ، ولمؤسسة الحريري في رعاية ودعم التفوق واحتضانه على صعيد كل لبنان"، متمنية لهم التوفيق والمزيد من النجاحات المميزة في دراستهم الجامعية ، ومثنية على جهود المديرة زيدان والهيئتين الإدارية والتعليمية .
وفي الختام ، قدمت إدارة الثانوية دروعاً تكريمية الى الطلاب المتفوقين سلمتها لهم الحريري بمشاركة المديرة زيدان.
