Advertisement

أفراح ومناسبات

جامعة آل كرم كرّمت أبناءها المنتخبين في المجالس البلدية والاختيارية

Lebanon 24
04-09-2025 | 03:09
A-
A+
Doc-P-1412679-638925774678750226.png
Doc-P-1412679-638925774678750226.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أقامت جامعة آل كرم في لبنان وبلاد الانتشار في مقرها - جونية، حفلاً تكريمياً على شرف الأعضاء المنتخبين في المجالس البلدية والاختيارية من عائلة كرم من مختلف المحافظات، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الجامعة وعدد من أبناء العائلة وأصدقائها.
Advertisement

استُهلّ الحفل بكلمة لرئيس الجامعة المهندس مارون كرم الذي توجّه بالتهنئة إلى المكرَّمين، مثنياً على الثقة الشعبية التي أولتهم إياها صناديق الاقتراع، ومؤكداً أنّ "هذه المسؤولية هي تكليف لخدمة الناس والمجتمع"، داعياً إيّاهم إلى "العمل الدؤوب ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية لما فيه خير القرى والمدن".

وشدّد على أنّ "نجاح أي عمل بلدي أو اختياري لا يتحقق إلا بروح التعاون والتجرد والالتزام بالشفافية"، لافتاً إلى أنّ "أبناء آل كرم أينما وجدوا يرفعون اسم العائلة عالياً بعلمهم وخدمتهم العامة وانخراطهم في الشأن العام".

وقد اختُتم الحفل بتوزيع شهادات تقدير وكوكتيل على شرف المكرَّمين، حيث تبادل الحاضرون التهاني والصور التذكارية وأكدوا "استمرار التواصل والتضامن بين أبناء العائلة في لبنان والانتشار".
مواضيع ذات صلة
جعجع التقى رؤساء واعضاء المجالس البلديّة والإختيارية الجديدة
lebanon 24
04/09/2025 10:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية طرابلس كرّمت بطل السباحة منذر كبارة
lebanon 24
04/09/2025 10:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية الوردانية كرّمت القاضي علي إبراهيم بحضور رسميّ وشعبيّ
lebanon 24
04/09/2025 10:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المنتخب اللبناني لكرة السلة يُكرَّم في جدة وسط دعم الجالية اللبنانية
lebanon 24
04/09/2025 10:45:54 Lebanon 24 Lebanon 24

المجالس البلدية

المهندس مارون

رئيس الجامعة

مارون كرم

الاختيار

لبنان وا

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2025-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
03:35 | 2025-09-04
04:43 | 2025-09-03
04:21 | 2025-09-02
08:56 | 2025-09-01
04:15 | 2025-09-01
11:41 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24