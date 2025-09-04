جامعة آل كرم كرّمت أبناءها المنتخبين في المجالس البلدية والاختيارية

Advertisement

أقامت جامعة آل كرم في وبلاد الانتشار في مقرها - ، حفلاً تكريمياً على شرف الأعضاء المنتخبين في والاختيارية من عائلة كرم من مختلف المحافظات، وذلك بحضور رئيس وأعضاء الجامعة وعدد من أبناء العائلة وأصدقائها.استُهلّ الحفل بكلمة لرئيس الجامعة كرم الذي توجّه بالتهنئة إلى المكرَّمين، مثنياً على الثقة الشعبية التي أولتهم إياها صناديق الاقتراع، ومؤكداً أنّ "هذه المسؤولية هي تكليف لخدمة الناس والمجتمع"، داعياً إيّاهم إلى "العمل الدؤوب ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية لما فيه خير القرى والمدن".وشدّد على أنّ "نجاح أي عمل بلدي أو اختياري لا يتحقق إلا بروح التعاون والتجرد والالتزام بالشفافية"، لافتاً إلى أنّ "أبناء آل كرم أينما وجدوا يرفعون اسم العائلة عالياً بعلمهم وخدمتهم العامة وانخراطهم في الشأن العام".وقد اختُتم الحفل بتوزيع شهادات تقدير وكوكتيل على شرف المكرَّمين، حيث تبادل الحاضرون التهاني والصور التذكارية وأكدوا "استمرار التواصل والتضامن بين أبناء العائلة في لبنان والانتشار".