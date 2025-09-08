Advertisement

أفراح ومناسبات

لبنان يتألّق في مسابقة "فولوس غيتار أولمبياد" ويصنع تاريخاً ثقافياً جديداً

Lebanon 24
08-09-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1414138-638929351004303933.jpg
Doc-P-1414138-638929351004303933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت العاصمة اللبنانية حدثًا فنّيًا وثقافيًا بارزًا، تمثّل في استضافة لبنان للمرة الأولى مسابقة "فولوس غيتار أولمبياد" في KOHAR Gallery "الثقافي والفني. يعتبر هذا الحدث مهمًّا في مسار إحياء الموسيقى الكلاسيكية في لبنان وتعزيز التبادل الثقافي مع سائر دول العالم.
Advertisement

شارك في المسابقة نحو 130 بلداً، ونجح لبنان في استضافة الأولمبياد على أرضه بفضل الجهود التي بذلها السفير وممثل أولمبياد الغيتار في لبنان وأرمينيا، مكرديج ميكايليان، الذي تمكّن من إقناع منظمي المسابقة في اليونان بأن لبنان قادر على إقامة هذا الحدث، فاتحًا المجال أمام لبنان لإبراز تفوّقه والعبور بقوة إلى الساحة الموسيقية العالمية.

فالمشاركون اللبنانيون في العزف، والبالغ عددهم ثمانية، تمكنوا من الاشتراك في المسابقة بالتعاون مع KOHAR Gallery من خلال الفيديوهات التي سُلّمت الى لجنة التحكيم في فولوس-اليونان، مقرّ المسابقة الرئيسي، حيث اختارت اللجنة الرّابحين، على غرار بعض الدول المشاركة في المسابقة.

وأظهر العازفون من لبنان في "فولوس غيتار أولمبياد" تفوّقًا لافتًا إذ حصد لبنان أربع ميداليات ذهبية، وفضيتين، وبرونزيتين، في إنجاز يُعدّ سابقة على مستوى المشاركات الدولية.

فاز بالميداليات الذهبية كلّ من: ترايسي كفوري، سركيس يتريان، جان بيير فارتانيان وكريكور ديشيكينيان. أما الميداليتان الفضيتان، فكانتا من نصيب ناجي فرح وبول أرنيليان، بينما حصد البرونزيتان كلّ من: جوزيف يونان ونارود كيميتليان.

تمّ الاحتفال بالحدث في KOHAR Gallery، حيث قدّمته نظلي إبيان وقام كلّ من سفير وممثل الأولمبياد مكرديج ميكايليان والبروفيسور إدوار طوريكيان بتوزيع الميداليات والشهادات على الفائزين.

وإلى جانب الجوائز الموسيقية، شهد الحدث سلسلة من التكريمات، فمُنح مكرديج ميكايليان أعلى وسام "يورغوس فودوليس" من لجنة الجوائز الدولية في اليونان، تقديرًا لإبداعه ومساهمته في "فولوس غيتار أولمبياد" في لبنان وأرمينيا، ولِدوره في صناعة تاريخ جديد في عالم الغيتار محليًا وعالميًا.

وكرّمت اللجنة أيضًا KOHAR Gallery بمنحه وسامًا خاصًا كونه اسمًا بارزاً ذا عمق ثقافي، صاغته أجيال من التراث المشترك. كما مُنح هاروت خشادوريان وسامًا تكريميًا لإحداثه أثرًا عميقًا في الثقافة الموسيقية من خلال مساهمته في تعزيز الأعمال الموسيقية المميّزة.

تُعدّ هذه المسابقة خطوة نوعية في مسار إحياء الموسيقى الكلاسيكية في لبنان، وتعزيز التبادل الثقافي مع العالم. ويأمل المنظمون أن تكون هذه بداية لمزيد من المشاركات اللبنانية في الفعاليات الدولية، ولمزيد من استضافة التظاهرات الفنية العالمية على أرض الوطن.
مواضيع ذات صلة
البزري يعلن تأهل صيدا في مسابقة عاصمة المدن المتوسطية للحوار الثقافي
lebanon 24
08/09/2025 17:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين تفقد مصنع "فارمالاين" واطلع على أحدث التقنيات المعتمدة في تصنيع الدواء
lebanon 24
08/09/2025 17:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
كيم جونغ أون: كوريا الشمالية وروسيا تصنعان التاريخ في مواجهة الإمبريالية
lebanon 24
08/09/2025 17:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبؤات يصنعن التاريخ: إنكلترا تحرز لقب اليورو للسيدات للمرة الثانية تواليًا
lebanon 24
08/09/2025 17:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة التحكيم

البروفيسور

اللبنانية

اليونان

الرئيسي

الاشتر

جوزيف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2025-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
09:03 | 2025-09-08
06:40 | 2025-09-08
02:43 | 2025-09-08
08:21 | 2025-09-06
07:54 | 2025-09-05
04:49 | 2025-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24