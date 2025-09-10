28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
يوم صحي مجاني مخصص لأهالي جزين في هذا التاريخ
Lebanon 24
10-09-2025
|
04:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعلن
مستشفى جزين الحكومي
، بالتعاون مع مستشفى أوتيل
ديو دو فرانس
الجامعي، عن تنظيم يوم صحي مجاني مخصص لأهالي المنطقة، وذلك يوم السبت 13 أيلول 2025 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا.
Advertisement
يهدف هذا اليوم الطبي إلى تعزيز الوعي الصحي والوقاية عبر تقديم استشارات طبية عامة، إلى جانب فحوصات مخبرية للغدة الدرقية واختبار قياس التنفس. ويأتي تنظيم هذا النشاط في إطار الشراكة بين المستشفيين، تأكيدًا على التزامهما بخدمة المجتمع وتوفير خدمات صحية نوعية تصل إلى الجميع.
يشكّل هذا النهار فرصة للمواطنين للاستفادة من متابعة صحية مجانية بإشراف أطباء اختصاصيين وفريق تمريضي مؤهل، كما يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر والوقاية كخطوة أساسية للحفاظ على صحة أفضل.
يدعو
مستشفى جزين
الحكومي وأوتيل ديو دو فرانس جميع أبناء المنطقة للمشاركة في هذا اليوم التوعوي والاستفادة من الخدمات الطبية المجانية المقدمة.
مواضيع ذات صلة
هاتف مخصص لمحبّي السفر والمغامرات.. إليكم جديد Blackview
Lebanon 24
هاتف مخصص لمحبّي السفر والمغامرات.. إليكم جديد Blackview
10/09/2025 14:09:00
10/09/2025 14:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما أرسله وليد جنبلاط لأهالي السويداء
Lebanon 24
هذا ما أرسله وليد جنبلاط لأهالي السويداء
10/09/2025 14:09:00
10/09/2025 14:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: لم نعد نمنح أوكرانيا أسلحة مجاناً بل نبيعها والدفع عبر أوروبا
Lebanon 24
روبيو: لم نعد نمنح أوكرانيا أسلحة مجاناً بل نبيعها والدفع عبر أوروبا
10/09/2025 14:09:00
10/09/2025 14:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكاديميّة المارونيّة 2025: يوم ثالث مكثّف يضيء على تاريخ لبنان ونضاله ونظامه السّياسيّ
Lebanon 24
الأكاديميّة المارونيّة 2025: يوم ثالث مكثّف يضيء على تاريخ لبنان ونضاله ونظامه السّياسيّ
10/09/2025 14:09:00
10/09/2025 14:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى جزين الحكومي
ديو دو فرانس
مستشفى جزين
التزام
ما يه
جامع
جزين
بريت
قد يعجبك أيضاً
في جامعة الحكمة.. ورشة تدريبية عن استخدام الذكاء الإصطناعي في التعليم
Lebanon 24
في جامعة الحكمة.. ورشة تدريبية عن استخدام الذكاء الإصطناعي في التعليم
07:21 | 2025-09-09
09/09/2025 07:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Bsharri Square مشروع إنمائي يعيد الحياة الاقتصادية والسياحية إلى البلدة (صور)
Lebanon 24
Bsharri Square مشروع إنمائي يعيد الحياة الاقتصادية والسياحية إلى البلدة (صور)
04:07 | 2025-09-09
09/09/2025 04:07:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رعية الشويفات للروم الارثوذكس احتفلت بعيد ميلاد العذراء مريم
Lebanon 24
رعية الشويفات للروم الارثوذكس احتفلت بعيد ميلاد العذراء مريم
03:44 | 2025-09-09
09/09/2025 03:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"رحلة إلى القمر": ورشة علمية تفاعلية لطلاب صربا والجوار
Lebanon 24
"رحلة إلى القمر": ورشة علمية تفاعلية لطلاب صربا والجوار
10:26 | 2025-09-08
08/09/2025 10:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيستمر لمدة عام كامل… السفارة الأميركية في بيروت تطلق معرض "بدايات جديدة"
Lebanon 24
سيستمر لمدة عام كامل… السفارة الأميركية في بيروت تطلق معرض "بدايات جديدة"
09:03 | 2025-09-08
08/09/2025 09:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
Lebanon 24
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
13:29 | 2025-09-09
09/09/2025 01:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
10:30 | 2025-09-09
09/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
07:21 | 2025-09-09
في جامعة الحكمة.. ورشة تدريبية عن استخدام الذكاء الإصطناعي في التعليم
04:07 | 2025-09-09
Bsharri Square مشروع إنمائي يعيد الحياة الاقتصادية والسياحية إلى البلدة (صور)
03:44 | 2025-09-09
رعية الشويفات للروم الارثوذكس احتفلت بعيد ميلاد العذراء مريم
10:26 | 2025-09-08
"رحلة إلى القمر": ورشة علمية تفاعلية لطلاب صربا والجوار
09:03 | 2025-09-08
سيستمر لمدة عام كامل… السفارة الأميركية في بيروت تطلق معرض "بدايات جديدة"
06:40 | 2025-09-08
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 14:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 14:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
10/09/2025 14:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24