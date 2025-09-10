Advertisement

أفراح ومناسبات

يوم صحي مجاني مخصص لأهالي جزين في هذا التاريخ

Lebanon 24
10-09-2025 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1415050-638931003136369529.jpg
Doc-P-1415050-638931003136369529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعلن مستشفى جزين الحكومي، بالتعاون مع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي، عن تنظيم يوم صحي مجاني مخصص لأهالي المنطقة، وذلك يوم السبت 13 أيلول 2025 ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا.
Advertisement
يهدف هذا اليوم الطبي إلى تعزيز الوعي الصحي والوقاية عبر تقديم استشارات طبية عامة، إلى جانب فحوصات مخبرية للغدة الدرقية واختبار قياس التنفس. ويأتي تنظيم هذا النشاط في إطار الشراكة بين المستشفيين، تأكيدًا على التزامهما بخدمة المجتمع وتوفير خدمات صحية نوعية تصل إلى الجميع.
 
يشكّل هذا النهار فرصة للمواطنين للاستفادة من متابعة صحية مجانية بإشراف أطباء اختصاصيين وفريق تمريضي مؤهل، كما يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر والوقاية كخطوة أساسية للحفاظ على صحة أفضل.
 
يدعو مستشفى جزين الحكومي وأوتيل ديو دو فرانس جميع أبناء المنطقة للمشاركة في هذا اليوم التوعوي والاستفادة من الخدمات الطبية المجانية المقدمة.
 
مواضيع ذات صلة
هاتف مخصص لمحبّي السفر والمغامرات.. إليكم جديد Blackview
lebanon 24
10/09/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما أرسله وليد جنبلاط لأهالي السويداء
lebanon 24
10/09/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: لم نعد نمنح أوكرانيا أسلحة مجاناً بل نبيعها والدفع عبر أوروبا
lebanon 24
10/09/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكاديميّة المارونيّة 2025: يوم ثالث مكثّف يضيء على تاريخ لبنان ونضاله ونظامه السّياسيّ
lebanon 24
10/09/2025 14:09:00 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى جزين الحكومي

ديو دو فرانس

مستشفى جزين

التزام

ما يه

جامع

جزين

بريت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2025-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
07:21 | 2025-09-09
04:07 | 2025-09-09
03:44 | 2025-09-09
10:26 | 2025-09-08
09:03 | 2025-09-08
06:40 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24