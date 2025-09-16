Advertisement

أفراح ومناسبات

بلدة بكيفا أحيت مهرجان "أهلية بمحلية"

Lebanon 24
16-09-2025 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1417681-638936318174687162.jpg
Doc-P-1417681-638936318174687162.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدعوة وتنظيم من نادي بكيفا الثقافي الخيري وبالتعاون مع المجلس البلدي، أحيت بلدة بكيفا، في قضاء راشيا الوادي، مهرجان "أهلية بمحلية"، بمشاركة وحضور عدد من السياسيين وممثلي الاحزاب ووفد من الاعلاميين وجمعيات ورياضيين ورسامين ونحاتين وفنانين. 

انطلقت فعاليات المهرجان صباحاً مع مشي في رحاب بكيفا، بالاشتراك مع walk and discover group برئاسة بسام زيد الدين، على مسار متوسط الصعوبة بمسافة ٨ كلم. إضافة الى استقبال العشرات من هواة الدراجات الهوائية، بالاشتراك مع Aley bikink club ومشاركة نواد من كافة المناطق اللبنانية.

بالتزامن، أُطلقت بطولة كرة طاولة، كما دورة شطرنج، تحت إشراف الاتحاد اللبناني للشطرنج، تلاها توزيع جوائز للفائزين بالمراكز الأولى وميداليات حسب الفئات العمرية.

كما احتضنت بكيفا سمبوزيوم الرسم السنوي للعام ٢٠٢٥ بالاشتراك مع محترف آثار الشرق برئاسة الفنان برنارد رنّو ومشاركة كل من الفنانين التشكيليين: غادة آغا، عمران رضوان، رباح خليل، جولي أبو جودة، ملاك الأمين، نبيل سعد، بانة الأمين، فادي الخنساء، غابرييلا كنعان، جويس عزو، مروة مصري، منتهى صيقلي، بيار عيسى، ريتا دكاش، روجيه حنكش، روزي حنكش، سارة سيرجينكو ومكرم خضر.

وفي ختام السمبوزيوم، تم تكريم الرسامين المشاركين، كما النحات وائل أبو عاصي الذي عرض جزءاً من منحوتاته، ورحى العسل التي صمّمت كل المنشورات الترويجية للمهرجان. 
، تحدث رئيس بلدية بكيفا هشام غزالي شدد فيها على تصميم المجلس البلدي على العمل من أجل بكيفا وتحقيق المشاريع التنموية الهادفة الى إنماء البلدة، معلناً عن وضع مشروع تزويد بئر المياه بنظام الطاقة الشمسية على سكة التنفيذ، متوجها بالشكر الى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور لتأمينه ألواح الطاقة، متعهداً باستكمال الخطوات كي يبصر المشروع النور قريباً. 

من جهته، رئيس النادي شادي دهام اعتبر أن بكيفا هي تاريخ من الثقافة والعمل الاجتماعي والحضارة والتقدم، مذكّراً بأنه عندما تأسس النادي في العام ١٩٦٧ كانت الطرقات لا تزال ترابية وكانت الأندية الثقافية في لبنان معدودة ولا تتجاوز العشرات، ما يدل على النموذج المتقدم من الوعي في بكيفا.

وأكد أن شعار النادي في العمل هو النظر الى القسم الممتلئ من الكأس، وعدم النظر الى الوراء، والاقتداء دائماً بالنموذج النوعي من العمل واختيار الطبقة المنتجة من أجل بناء لبنان الجميل الذي يشبهنا.

وأعلن دهام عن تشكيل مجلس أمناء للنادي يضم كل من: المهندس نبيل نزيه درغام، المهندس جهاد حمادي، المهندس أسامة دهام، نعمت البراضعي والطبيب منير حجاز.

وكانت كلمات لكل من الفنان رنّو وزين الدين أشادا فيها بحسن الاستقبال والتنظيم، وشددا على أهمية هذه النشاطات الحاضنة للجميع من كافة المناطق اللبنانية والتي تظهر وجه لبنان الجميل.

واختتم المهرجان بسهرة قروية أحياها كل من الفنان جاد منذر والفنانة ندى دندش، ورافقهما على DJ طارق بدور. 

وكان تخلل النهار ترويقة قروية وألعاب للأطفال ومأكولات ومعارض حرفية.
 
 
Advertisement
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"ويبقى المسرح ما بقيت الحياة": مهرجان دولي يعيد إحياء "الكوليزيه" في بيروت
lebanon 24
16/09/2025 19:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا افتتحت مهرجان "نوران" برعاية سوسان
lebanon 24
16/09/2025 19:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تكريم بلديّة جبيل في مهرجان "Fénikia Awards"
lebanon 24
16/09/2025 19:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"ستاندرد أند بورز" ترفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية
lebanon 24
16/09/2025 19:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24

وائل أبو فاعور

المجلس البلدي

الديمقراطي

اللبنانية

ديمقراطي

من جهته

التزام

لبنان

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
04:44 | 2025-09-15
09:38 | 2025-09-14
07:58 | 2025-09-14
06:09 | 2025-09-14
05:05 | 2025-09-14
10:16 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24