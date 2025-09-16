بلدة بكيفا أحيت مهرجان "أهلية بمحلية"

بدعوة وتنظيم من نادي بكيفا الثقافي الخيري وبالتعاون مع ، أحيت بلدة بكيفا، في قضاء راشيا الوادي، مهرجان "أهلية بمحلية"، بمشاركة وحضور عدد من السياسيين وممثلي الاحزاب ووفد من الاعلاميين وجمعيات ورياضيين ورسامين ونحاتين وفنانين.



انطلقت فعاليات المهرجان صباحاً مع مشي في رحاب بكيفا، بالاشتراك مع walk and discover group برئاسة بسام زيد الدين، على مسار متوسط الصعوبة بمسافة ٨ كلم. إضافة الى استقبال العشرات من هواة الدراجات الهوائية، بالاشتراك مع Aley bikink club ومشاركة نواد من كافة المناطق .



بالتزامن، أُطلقت بطولة كرة طاولة، كما دورة شطرنج، تحت إشراف الاتحاد اللبناني للشطرنج، تلاها توزيع جوائز للفائزين بالمراكز الأولى وميداليات حسب الفئات العمرية.



كما احتضنت بكيفا سمبوزيوم الرسم السنوي للعام ٢٠٢٥ بالاشتراك مع محترف آثار الشرق برئاسة الفنان برنارد رنّو ومشاركة كل من الفنانين التشكيليين: غادة آغا، عمران رضوان، رباح خليل، جولي أبو جودة، ملاك الأمين، نبيل سعد، بانة الأمين، فادي الخنساء، غابرييلا كنعان، جويس عزو، مروة ، منتهى صيقلي، بيار عيسى، ريتا دكاش، روجيه حنكش، روزي حنكش، سارة سيرجينكو ومكرم خضر.



وفي ختام السمبوزيوم، تم تكريم الرسامين المشاركين، كما النحات وائل أبو عاصي الذي عرض جزءاً من منحوتاته، ورحى العسل التي صمّمت كل المنشورات الترويجية للمهرجان.

، تحدث رئيس بلدية بكيفا هشام غزالي شدد فيها على تصميم المجلس البلدي على العمل من أجل بكيفا وتحقيق المشاريع التنموية الهادفة الى إنماء البلدة، معلناً عن وضع مشروع تزويد بئر المياه بنظام الطاقة الشمسية على سكة التنفيذ، متوجها بالشكر الى عضو كتلة اللقاء النائب لتأمينه ألواح الطاقة، متعهداً باستكمال الخطوات كي يبصر المشروع النور قريباً.



، رئيس النادي شادي دهام اعتبر أن بكيفا هي تاريخ من الثقافة والعمل الاجتماعي والحضارة والتقدم، مذكّراً بأنه عندما تأسس النادي في العام ١٩٦٧ كانت الطرقات لا تزال ترابية وكانت الأندية الثقافية في معدودة ولا تتجاوز العشرات، ما يدل على النموذج المتقدم من الوعي في بكيفا.



وأكد أن شعار النادي في العمل هو النظر الى القسم الممتلئ من الكأس، وعدم النظر الى الوراء، والاقتداء دائماً بالنموذج النوعي من العمل واختيار الطبقة المنتجة من أجل بناء لبنان الجميل الذي يشبهنا.



وأعلن دهام عن تشكيل مجلس أمناء للنادي يضم كل من: المهندس نبيل نزيه درغام، المهندس جهاد حمادي، المهندس أسامة دهام، نعمت البراضعي والطبيب منير حجاز.



وكانت كلمات لكل من الفنان رنّو وزين الدين أشادا فيها بحسن الاستقبال والتنظيم، وشددا على أهمية هذه النشاطات الحاضنة للجميع من كافة المناطق اللبنانية والتي تظهر وجه لبنان الجميل.



واختتم المهرجان بسهرة قروية أحياها كل من الفنان جاد منذر والفنانة ندى دندش، ورافقهما على DJ طارق بدور.



وكان تخلل النهار ترويقة قروية وألعاب للأطفال ومأكولات ومعارض حرفية.

