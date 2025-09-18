30
لبنان شارك في "الملتقى العربي الثاني للتعلم مدى الحياة" في القاهرة
Lebanon 24
18-09-2025
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد "الملتقى العربي الثاني للتعلم مدى الحياة"، ليومين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بالتعاون المشترك بين الأمانة العامة للجامعة (قطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إدارة التربية ومعهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة)، بمشاركة وفود من مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية،
المملكة العربية السعودية
، سلطنة عمان، دولة قطر،
جمهورية
مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية
اللبنانية
، دولة الكويت، ليبيا، تونس واليمن.
وشاركت من
لبنان
، عضو لجنة التنسيق العليا في جامعة الدول العربية ومعدة التقرير الوطني اللبناني ضمن التقرير العالمي لتعليم الكبار الخبيرة الدولية الدكتورة نعمة جعجع، التي تناولت في كلمتها، إطار "عمل مراكش الذي تضمن تعهدا بالاسترشاد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 باعتبارها خريطة طريق لتنمية المهارات الشاملة".
وإشارت إلى ان "التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة، آليتان مهمتان لتحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة وشرطان أساسيان للحد من الفقر، وهو الهدف الأول للتنمية المستدامة"، شارحة المقاربة اللبنانية "التي اعتمدتها وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد كعنوان أساسي لمداواة الفقر"، مرتكزة على "الربط القائم بين الأمية كرافد أساسي للفقر، والفقر كسبب لتفشي الأمية، لتوجيه جهودها على التصدي للفقر عبر مجموعة تدخلات اجتماعية من شأنها الإسهام في سد منابع الفقر ومن بينها الأمية والتعلم مدى الحياة، وما لهذا التركيز من أهمية في توسيع نطاق التدابير العلاجية سواء بالتقديمات القائمة للفئات الأكثر ضعفا وتهميشا أو في إيلاء الاهتمام للتعليم من أجل التنمية المستدامة إنسجاما مع إعلان برلين في أيار 2021 بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة، إضافة إلى سعي الوزيرة السيد الدؤوب لحشد الطاقات المحلية والاقليمية والدولية لبلوغ النتائج المرجوة، فيتحقق الهدفان الأول والرابع من أهداف التنمية المستدامة".
وختمت جعجع داعية إلى "توسيع نطاق الآليات العالمية لتمويل التعاون الإنمائي المعني بالتعليم بحيث تشمل تلك الآليات أيضا دعم مجال تعلم الكبار وتعليمهم والتعلم مدى الحياة".
وأبرز مقررات الملتقى كان تجديد "العقد العربي للتعلم مدى الحياة للسنوات العشر المقبلة 2025 2035".
