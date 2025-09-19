30
أفراح ومناسبات
مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين في بيروت وجامعة بيروت العربية
Lebanon 24
19-09-2025
|
06:52
وقعت جامعة
بيروت
العربية ممثلة بأمينها العام الدكتور عمر
حوري
بالإنابة عن
رئيس الجامعة
مذكرة تفاهم
مع
نقابة المحامين في بيروت
ممثلة بالنّقيب الأستاذ فادي خليل
مصري
، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والنقابية في
لبنان
وتماشياً مع الرؤية المشتركة لتعزيز التعليم القانوني وتطوير المهارات القانونية بين الجامعة ونقابة المحامين، وبهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق الانسان من خلال توفير ورش عمل ودورات تدريبية تساهم في تعزيز الوعي من خلال كلية الحقوق والعلوم السياسة، مركز حقوق الإنسان، مركز التعليم المستمر
في الجامعة
ونقابة المحامين من خلال معهد المحاماة او اي من اجهزتها ولجانها.
تُقدّم الجامعة للمحامين والعاملين في
نقابة المحامين
حسومات على الأقساط المعتمدة، بالإضافة الى تنظيم مؤتمرات علمية ومهنية مُشتركة تتناول القوانين المستجدّة والتحديات القانونية المعاصرة، تعزيز دور العيادات القانونية في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة من خلال توفير فرص تدريبية لطلاب الكلية بالتعاون مع نقابة المحامين من خلال لجنة المعونة او معهد المحاماة، تبادل الإصدارات العلمية القانونية بين مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية ومكتبة نقابة المحامين (مجلّة العدل(، وتنظيم برامج تدريبية مُكثّفة لمساعدة المتخرّجين والطلاب الراغبين في الإشتراك في امتحانات نقابة المحامين، من خلال دورات تأهيلية تُركّز على المهارات العملية والمعرفية المطلوبة لممارسة مهنة المحاماة.
