اتفاقية تعاون بين AUL – الدكوانة وبلدية برج حمود لدعم طلاب المنطقة

Lebanon 24
19-09-2025 | 09:38
وقعت جامعة aul - فرع الدكوانة، في إطار سعيها لتعزيز الشراكة المجتمعية، اتفاقية تعاون أكاديمي مع بلدية برج حمود، ممثلة برئيسها مارديك بوغوصيان، تهدف إلى دعم طلاب المنطقة من خلال منح جامعية خاصة. 
جاء هذا التعاون خلال لقاء جمع وفدا من الجامعة برئاسة مدير الفرع البروفسور شوقي صليبا، حيث تم التأكيد على أهمية تمكين الشباب ومساعدتهم في استكمال مسيرتهم الأكاديمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. 

وتم في خلال اللقاء عرض عدد من المنح الجامعية التي تقدمها الجامعة بالتعاون مع البلدية، بهدف التخفيف عن كاهل الطلاب وعائلاتهم، وتشجيعهم على التعليم العالي. وبموجب الاتفاقية، يستطيع طلاب المنطقة الراغبون بالاستفادة من هذه المنح مراجعة بلدية برج حمود لتقديم طلباتهم وفق الآلية المتفق عليها. 

هذا التعاون يشكل خطوة إضافية نحو بناء مجتمع أكاديمي منفتح، يعلي من قيمة التعليم ويضع الطالب في قلب أولوياته".
