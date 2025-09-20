29
إفتتاح "Fair Market" في الأشرفية
Lebanon 24
20-09-2025
|
09:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتح اليوم في
الأشرفية
"السوق العادل- Fair Market"، بحضور
السفير الفرنسي
هيرفيه ماغرو
وعدد من الفاعليات، وهدف النشاط الى جمع المنتجين الريفيين بسكان المدينة في احتفال تفاعلي سلّط الضوء على الحرف اليدوية
اللبنانية
وتقاليد الطهي.
نُظم السوق الذي استقبل زواره من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر، في إطار مشروع "أراضينا" المموّل من الوكالة
الفرنسية
للتنمية (AFD)، وقدّم للزوار فرصة ليتذوّقوا ويكتشفوا ويشتروا منتجات لبنانية أصيلة، كما سلّط الضوء على الإنتاج المستدام وممارسات التجارة العادلة.
وأوضح رئيس جمعية التجارة العادلة في
لبنان
(Fair Trade Lebanon) سمير عبدالملك أنّ "هذا السوق يشكّل جوهر رسالتنا، وهو تمكين المجتمعات الريفية وإبراز مكانتها كما تستحق. إنه دليل على أن سدّ الفجوات بين المنتجين والمستهلكين لا يشجّع النمو الإقتصادي فحسب، بل يرسّخ أيضًا الكرامة والقدرة على الصمود".
كما كانت كلمات دعت الى "توظيف الموارد في خدمة الآخرين من أجل قضايا عادلة".
يشار الى أن الإفتتاح تضمن برنامجًا حافلًا تخللته كلمات لشخصيات بارزة، وتكريم منتجين فائزين يجوائز، وجولة منظّمة أتاحت للزوار فرصة تذوّق منتجات محلية.
وسوف
يُنظّم السوق كل يوم سبت حتى 25 تشرين الأول، لإتاحة فرص للتواصل مع منتجين لبنانيين موهوبين واكتشاف تقاليد حرفية.
