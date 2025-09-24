28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
21
o
زحلة
24
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
مستشفى "أوتيل ديو" نظّم يومًا علميًا لمناقشة التحديات الحرجة في الطب النفسي الطارئ
Lebanon 24
24-09-2025
|
06:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل تزايد الاضطرابات النفسية وتعقيد الحالات التي تستقبلها أقسام الطوارئ، نظّم مستشفى أوتيل
ديو دو فرانس
يومًا علميًا خُصِّص لمناقشة التحديات الحرجة في
الطب النفسي
الطارئ، بمشاركة عدد من الأخصائيين في القطاع الصحي، وخبراء في الصحة النفسية وفاعلين في المجال النفسي-الاجتماعي.
Advertisement
وقد شكّلت هذه المناسبة فرصة لفتح مجال تفكير وتبادل متعدد التخصصات حول كيفية
إدارة الأزمات
النفسية بشكل فعّال، أبرزها: كيفية التعامل مع الأزمات الانتحارية، الاضطرابات السلوكية في سياق الطوارئ، حالات التسمم المتعمد وأهمية التنسيق والتعاون بين الخدمات الطبية، النفسية والاجتماعية.
وتأتي
هذه المبادرة
تأكيدًا على الالتزام المستمر لمستشفى أوتيل ديو دو فرانس في تحسين استقبال المرضى وتقييم حالتهم ورعايتهم في حالات الأزمة النفسية، مع تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في منظومة الرعاية الصحية.
مواضيع ذات صلة
جولة للبنانية الأولى نعمت عون على مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو (صور)
Lebanon 24
جولة للبنانية الأولى نعمت عون على مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو (صور)
24/09/2025 18:30:16
24/09/2025 18:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
Lebanon 24
اتفاقيات جديدة بين مستشفيات أوتيل ديو وجزين والروم والبترون
24/09/2025 18:30:16
24/09/2025 18:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر
Lebanon 24
جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر
24/09/2025 18:30:16
24/09/2025 18:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: مجلس حقوق الإنسان الأممي يعقد غدا اجتماعا طارئا لمناقشة ضربة إسرائيل على الدوحة
Lebanon 24
أ ف ب: مجلس حقوق الإنسان الأممي يعقد غدا اجتماعا طارئا لمناقشة ضربة إسرائيل على الدوحة
24/09/2025 18:30:16
24/09/2025 18:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة الأزمات
ديو دو فرانس
هذه المبادرة
الطب النفسي
التزام
ون بين
سي ال
زايد
قد يعجبك أيضاً
دعمًا لمرضى السرطان.. نشاط رياضي خيري في جبيل
Lebanon 24
دعمًا لمرضى السرطان.. نشاط رياضي خيري في جبيل
02:27 | 2025-09-23
23/09/2025 02:27:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران رحمة في القداس السنوي لكاريتاس البقاع الشمالي: تحمل رسالة تضامن وأخوّة حقيقية
Lebanon 24
المطران رحمة في القداس السنوي لكاريتاس البقاع الشمالي: تحمل رسالة تضامن وأخوّة حقيقية
06:10 | 2025-09-22
22/09/2025 06:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية تشارك في تدشين دير مار شربل في فرنسا
Lebanon 24
الرابطة المارونية تشارك في تدشين دير مار شربل في فرنسا
05:10 | 2025-09-22
22/09/2025 05:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين
Lebanon 24
260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين
16:14 | 2025-09-21
21/09/2025 04:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب ضاهر يحتفي بيوم الإعلام في البقاع
Lebanon 24
النائب ضاهر يحتفي بيوم الإعلام في البقاع
15:09 | 2025-09-21
21/09/2025 03:09:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وجوه جديدة على صخرة الروشة.. والسبب؟
Lebanon 24
وجوه جديدة على صخرة الروشة.. والسبب؟
13:01 | 2025-09-23
23/09/2025 01:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
07:15 | 2025-09-24
24/09/2025 07:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
05:41 | 2025-09-24
24/09/2025 05:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
08:10 | 2025-09-24
24/09/2025 08:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أجنبي يتحدث عن الجيش.. هذا ما كشفه
14:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
02:27 | 2025-09-23
دعمًا لمرضى السرطان.. نشاط رياضي خيري في جبيل
06:10 | 2025-09-22
المطران رحمة في القداس السنوي لكاريتاس البقاع الشمالي: تحمل رسالة تضامن وأخوّة حقيقية
05:10 | 2025-09-22
الرابطة المارونية تشارك في تدشين دير مار شربل في فرنسا
16:14 | 2025-09-21
260 دراجًا يزيّنون شوارع جزين
15:09 | 2025-09-21
النائب ضاهر يحتفي بيوم الإعلام في البقاع
12:24 | 2025-09-21
كرامي تفتتح المبنى الجديد لثانوية عين الزيت في عكار
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 18:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 18:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 18:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24