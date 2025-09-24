Advertisement

أفراح ومناسبات

مستشفى "أوتيل ديو" نظّم يومًا علميًا لمناقشة التحديات الحرجة في الطب النفسي الطارئ

Lebanon 24
24-09-2025 | 06:46
في ظل تزايد الاضطرابات النفسية وتعقيد الحالات التي تستقبلها أقسام الطوارئ، نظّم مستشفى أوتيل ديو دو فرانس يومًا علميًا خُصِّص لمناقشة التحديات الحرجة في الطب النفسي الطارئ، بمشاركة عدد من الأخصائيين في القطاع الصحي، وخبراء في الصحة النفسية وفاعلين في المجال النفسي-الاجتماعي.
وقد شكّلت هذه المناسبة فرصة لفتح مجال تفكير وتبادل متعدد التخصصات حول كيفية إدارة الأزمات النفسية بشكل فعّال، أبرزها: كيفية التعامل مع الأزمات الانتحارية، الاضطرابات السلوكية في سياق الطوارئ، حالات التسمم المتعمد وأهمية التنسيق والتعاون بين الخدمات الطبية، النفسية والاجتماعية.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على الالتزام المستمر لمستشفى أوتيل ديو دو فرانس في تحسين استقبال المرضى وتقييم حالتهم ورعايتهم في حالات الأزمة النفسية، مع تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في منظومة الرعاية الصحية.
