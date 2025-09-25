Advertisement

أفراح ومناسبات

بدران في تخريج طلاب كلية الصيدلة: اجعلوا من انتمائكم إلى الجامعة اللبنانية وساما يرافقكم أينما حللتم

Lebanon 24
25-09-2025 | 01:51
احتفلت كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية، بتخريج مجموعة جديدة من طلابها (دفعتا 2023 – 2024 و 2024 – 2025)، وذلك في احتفال برعاية رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، وحضره عميد الكلية الدكتور عصام قصاب، نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم وأعضاء من مجلس النقابة وممثلون عن الأجهزة الأمنية والعسكرية ومصانع الأدوية وشخصيات أكاديمية وتربوية وحشد من أهل الجامعة اللبنانية وأهالي الخريجين.
بعد النشيدين الوطني ونشيد الجامعة، تحدثت الطالبتان تيريزا أبي شعر ونغم مقشر باسم الخريجات والخريجين، وشددتا على أن "التخرج ليس احتفالا بالحصول على شهادة بقدر ما هو تأكيد على الثبات في زمن التقلبات وتحدي الصعاب التي مر بها لبنان".

وأكدت أن "الجامعة اللبنانية كانت وستبقى بيتا يحتضن جميع أبناء لبنان تحت سقف الالتزام الشريف بمهنة الصيدلة ومواكبة التطور العلمي والتقني".

قصاب

بعد ذلك، تحدث العميد قصاب فاعتبر أن "هذا التخرج يؤكد استمرار كلية الصيدلة في تأدية عملها والمساهمة في رفع شأن الجامعة اللبنانية مهما كانت الظروف".

وقال: "إن عملنا الجدي والمتواصل يحافظ على مكانتنا في سوق العمل وطلابنا يتبوأون المراكز العليا ونحن فخورون بهم. لقد حافظت كلية الصيدلة على رتبتها الأولى بين كليات الصيدلة في لبنان بحسب تصنيفQS العالمي للاختصاصات، وبالتالي فإن سمعة ومكانة كلية الصيدلة تفتحان لخريجيها آفاقا واعدة."

وتوجه الى أهالي الطلاب بالقول: "نهنئكم في هذا اليوم، يوم التخرج، ونأمل أن نبقى على حسن ظنكم، فأنتم شركاء فاعلين في تربية صيادلة لبنان".

كما توجه إلى الخريجين بالقول: "هذه الشهادة هي حصيلة عملكم وإتمام لتعهدكم باتباع منهجية كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية".

بدران

من جهته، أشار بدران إلى "أحدث تصنيف لكلية الصيدلة ووجودها ضمن أفضل 150 جامعة عالمية في اختصاص الصيدلة والعلوم الدوائية، بالإضافة إلى تصنيفها الأولى على مستوى لبنان".

وتوجه إلى الخريجين قائلا: "أنتم تلتحقون اليوم بركب من الرواد الذين حملوا اسم الجامعة اللبنانية إلى آفاق بعيدة. فمن خريجي هذه الكلية من أسس مختبرات بحثية متقدمة ومنهم من طور أدوية مبتكرة ومنهم من تولى مناصب قيادية في مؤسسات صحية دولية".

ولفت إلى "التطور الذي طرأ على مهنة الصيدلة، لا سيما مع الذكاء الاصطناعي والصيدلة الرقمية والعلاجات الجينية والطب الشخصي وغير ذلك".

أضاف: "أنتم مدعوون لتكونوا في طليعة هذا التطور والتحول عبر قيادة الابتكار وتطوير الخدمات الصيدلانية وربط احدث ما توصلت إليه العلوم مع احتياجات المجتمع".

ختم: "أنتم بذور أمل جديدة تزرع في تربة هذا الوطن. اجعلوا من علمكم منارة ومن مهنتكم عهدا ومن انتمائكم للجامعة اللبنانية وساما يرافقكم أينما حللتم".

اختتم الاحتفال بتوزيع الشهادات على الخريجات والخريجين.
