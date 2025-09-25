Advertisement

أفراح ومناسبات

زيارة "هندسيّة" لطلاب من كلية الفنون - 1 إلى وسط بيروت

Lebanon 24
25-09-2025 | 01:56
A-
A+
Doc-P-1421249-638943874807648848.png
Doc-P-1421249-638943874807648848.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، زيارة ميدانية لطلاب سنة أولى ماستر/هندسة داخلية إلى مبنىL'Orient Le Jour وفندق VOCO في وسط بيروت، وذلك في إطار مشروع ."HOTEL"
Advertisement

هدفت الزيارة، بحسب بيان، إلى "دراسة المعايير المعمارية والخدمات الفندقية المعتمدة في المشاريع الواقعية، وشكّلت محطة أساسية لفهم الاحتياجات التجارية والسياحية والإنمائية والاجتماعية والثقافية لمدينة بيروت، بما يعزز رؤية الطلاب للتصميمات الداخلية العصرية التي تنسجم مع السياق الحضري وتدعم الاقتصاد المحلي".
مواضيع ذات صلة
السيّدة الأولى حاورت مجموعة من طلاب كلية الاعلام: إطلاق مشروع "المواطنية" الذي يهدف الى دمج الطلاب
lebanon 24
25/09/2025 12:08:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بدران في تخريج طلاب كلية الصيدلة: اجعلوا من انتمائكم إلى الجامعة اللبنانية وساما يرافقكم أينما حللتم
lebanon 24
25/09/2025 12:08:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حفل توزيع جوائز مسابقة أفضل تصميم لمدينة السينما اللبنانية في كلية الفنون (2)
lebanon 24
25/09/2025 12:08:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الهندسة في اللبنانية
lebanon 24
25/09/2025 12:08:42 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

جامعة اللبن

في الجامعة

وسط بيروت

اللبنانية

العمارة

كلية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
04:19 | 2025-09-25
02:06 | 2025-09-25
01:51 | 2025-09-25
06:46 | 2025-09-24
02:27 | 2025-09-23
06:10 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24