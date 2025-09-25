28
زيارة "هندسيّة" لطلاب من كلية الفنون - 1 إلى وسط بيروت
25-09-2025
نظّمت كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الأول في
الجامعة اللبنانية
، زيارة ميدانية لطلاب سنة أولى ماستر/هندسة داخلية إلى مبنىL'Orient Le Jour وفندق VOCO في
وسط بيروت
، وذلك في إطار مشروع ."HOTEL"
هدفت الزيارة، بحسب بيان، إلى "دراسة المعايير المعمارية والخدمات الفندقية المعتمدة في المشاريع الواقعية، وشكّلت محطة أساسية لفهم الاحتياجات التجارية والسياحية والإنمائية والاجتماعية والثقافية لمدينة
بيروت
، بما يعزز رؤية الطلاب للتصميمات الداخلية العصرية التي تنسجم مع السياق الحضري وتدعم الاقتصاد المحلي".
