زيارة "هندسيّة" لطلاب من كلية الفنون - 1 إلى وسط بيروت

نظّمت كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الأول في ، زيارة ميدانية لطلاب سنة أولى ماستر/هندسة داخلية إلى مبنىL'Orient Le Jour وفندق VOCO في ، وذلك في إطار مشروع ."HOTEL"هدفت الزيارة، بحسب بيان، إلى "دراسة المعايير المعمارية والخدمات الفندقية المعتمدة في المشاريع الواقعية، وشكّلت محطة أساسية لفهم الاحتياجات التجارية والسياحية والإنمائية والاجتماعية والثقافية لمدينة ، بما يعزز رؤية الطلاب للتصميمات الداخلية العصرية التي تنسجم مع السياق الحضري وتدعم الاقتصاد المحلي".