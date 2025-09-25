Advertisement

متفرقات

ندوة علمية حول كتاب "اقتصاد لبنان السياسي وإعاقة التنمية"

Lebanon 24
25-09-2025 | 09:25
استضافت دار الندوة ندوة علمية حول كتاب الدكتور نجيب عيسى، العضو المؤسس في "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي"، بعنوان: "اقتصاد لبنان السياسي وإعاقة التنمية: جدلية الخارج والطائفية السياسية والاقتصاد غير المنتج"، والصادر عن مركز "دراسات الوحدة العربية"، بحضور شخصيات ثقافية واجتماعية واقتصادية.
أدار الندوة وافتتحها الوزير السابق الدكتور عصام نعمان، وشارك فيها الاقتصادي الدكتور كمال حمدان، والخبير الاقتصادي الدكتور هشام أبو جودة، والباحث فارس أبي صعب.

تطرق الدكتور عيسى إلى أزمة النظام الاقتصادي اللبناني، موضحًا تأثير العوامل الخارجية والتبعية للنظام الرأسمالي العالمي، إضافة إلى الطائفية السياسية التي تحرس النظام الاقتصادي وتحميه في الوقت نفسه.

وأكد المشاركون على العمق العلمي للكتاب وأهمية تحليله لأزمات لبنان الاقتصادية، حيث شدد أبو جودة على أن "إمكانية نهوض لبنان اقتصاديًا ليست مستعصية ويمكن تحقيقها في مرحلة زمنية معقولة".

وأشار إلى العلاقة المتكاملة بين النهوض الاقتصادي والتحرر الوطني والقومي والإنساني، مؤكداً أن المشروع النهضوي العربي الذي أطلقه مركز دراسات الوحدة قبل 15 عامًا لا يزال يشكل أساساً للنهوض بالاقتصاد والسياسة في لبنان والوطن العربي.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن دار الندوة ومثيلاتها من مؤسسات الفكر والحوار تستمر في حفز النهضة والرقي والوحدة والكرامة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والعالم العربي، مؤكدة دعمها المستمر لجهود التنمية والتحرر الوطني.
 
 
(الوكالة الوطنية)
