اختتام النسخة العاشرة من Byblos Tango Festival
Lebanon 24
30-09-2025
|
01:59
اختتمت النسخة العاشرة من Byblos Tango Festival التي استمرّت ٣ أيام متتالية في ساحة الأونيسكو، بالتعاون مع بلدية
جبيل
وسفارة الأرجنتين.
شهد اليوم الختامي مساء الأحد حفلاً موسيقيًا مباشرًا قدّمه أربعة ماستروز لبنانيين: بسام شليطا (بيانو)، ماريو راعي (كمان)، خاشاتور سافزيان (كونترباص)، ونديم
روحانا
(أكورديون)، بمشاركة
الثنائي
الراقص إيرميس كارابولاس وكاترينا ساكا.
وحضر الحفل النائب زياد الحواط ورئيس بلدية جبيل – بيبلوس الدكتور
جوزف
الشامي، إلى جانب حشد من محبّي الموسيقى والرقص.
كما أحيى أجواء الميلونغا عدد من أبرز الـDJ في
لبنان
: زينة ميسو، صباح شمّاس، جو بخعازي، ألمي حداد وجوزيف دكبازيان، وسط تفاعل جماهيري كبير.
وقد شكّل المهرجان، الذي أطلقه الراقص والمدرّب اللبناني مازن كيوان، مناسبة للاحتفال بمرور عشر سنوات على انطلاقته، مجسّدًا رسالة استمرارية رغم التحديات، ومقدّمًا للبنانيين نافذة على عالم التانغو وسحره الآتي من بوينس آيرس.
وبهذا، رسّخ Byblos Tango Festival مكانته كأحد أبرز المهرجانات الثقافية والفنية في لبنان، جامعًا بين الموسيقى الراقية والرقص اللاتيني العريق، ومكرّسًا جبيل وجهةً فنية وسياحية على الخريطة العالمية.
