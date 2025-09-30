بالتعاون مع جمعية Embrace.. مستشفى خوري أطلق صرخة لمنع الانتحار في ندوة للتوعية

Advertisement

نظّم مستشفى لمناسبة لمنع الانتحار والتوعية على المخاطر والأسباب التي تؤدي إليه، ندوة توعوية خاصة بالتعاون مع جمعية Embrace، في قاعة المؤتمرات داخل المستشفى في حضور نخبة من الأطباء والاختصاصيين والإعلاميين.تخلل اللقاء، بحسب بيان، كلمات عدة أبرزها لمديرة المستشفى ريما بخعازي توجهت فيها إلى مؤكدة أن "دور المستشفى يتخطى حدود معالجة المرضى، فهو رسالة توعية ومساحة لمدّ جسور الأمل. مسؤوليتنا تكمن في أن نكون صوتاً داعماً لقضايا الصحة النفسية، وركناً أساسياً في نشر المعرفة لمواجهة التحديات المجتمعية، وعلى رأسها قضية الانتحار."بدورها، شددت المعالجة النفسية لدى جمعية Embrace و المشرفة على خط الحياة تاتيانا على أهمية الدعم النفسي المبكر، فيما أكد اختصاصي الأمراض النفسية الدكتور إيليو ساسين "ضرورة تطوير برامج متكاملة للعناية بالصحة النفسية في ".وأعلن المستشفى شراكة استراتيجية مع السابقة كليمانس أشقر التي اختيرت لتكون الوجه الإعلامي للمستشفى، وتناصر لقضاياه الإنسانية، بهدف نشر رسائل التوعية وتعزيز ثقافة الصحة النفسية في المجتمع.وأكدت أشقر في كلمتها التزامها بأن تكون صوتاً إلى جانب المستشفى في حملاته الهادفة إلى إنقاذ الأرواح.اختتمت الندوة بجولة داخل أقسام المستشفى للاطلاع على الخدمات والمبادرات الطبية والنفسية، تبعها نخب المناسبة.يثبت مستشفى فؤاد خوري – BMG، بهذه الخطوة، بحسب البيان، "التزامه الراسخ بدوره كمؤسسة طبية رائدة، تحمل رسالة أوسع من التطبيب، لتكون شريكاً فاعلاً في نشر الوعي والأمل في المجتمع اللبناني".