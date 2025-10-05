Advertisement

بابتكار MIRA... آمنة علوش من الـUSEK تتأهل لنيل جائزة عالمية

Lebanon 24
05-10-2025 | 07:08
حققت طالبة الدكتوراه في جامعة USEK ومديرة دائرة الأبحاث في ثانويّة السّفير آمنة علوش إنجازًا علميًّا نوعيًّا في مجال الإبتكار في التعليم ، وذلك بتأهل مشروعها الريادي " MIRA " للإدارة الصفية الذكية إلى التصفيات النهائية لنيل جائزة GESS العالمية التي تُمنح لابتكارات ومبادرات تسهم في تعزيز المجتمعات من خلال رفع مستوى جودة التّعليم.
ويضع الفوز بهذه الجائزة أو الوصول للتّصفيات النّهائيّة فيها المبتكر أو الجامعة أو المدرسة أو المؤسّسة على خارطة التّميّز الدّوليّ. 

وعبّرت المخترعة الأستاذة علّوش عن فخرها الكبير بتأهل مشروعها " MIRA " لهذه الجائزة GESS العالميّة ، وقالت: " MIRA هو مشروع ابتكاريّ في عالم التّربية ، إذ إنّه يعتمد على الذّكاء الاصطناعيّ لدراسة انخراط الطالب في نشاطات متنوّعة تشمل الذّكاءات المتعدّدة ، فيرصد أداءه العمليّ، ويحدّد ارتباط أيّ نشاط بالذّكاء المناسب ، ثمّ يقدّم بيانًا واضحًا عن الطّالب ، يستطيع الأستاذ من خلاله أن يعرف بدقّة وضع الطّالب من حيث مشاركته في النّشاطات وتنوّعها . و"MIRA " قادر، عبر الملاحظة الصّفّيّة وعبر البيانات ، أن يقرأ ما يجري في الدّماغ . إنّه يدمج ما بين التّكنولوجيا الذّكيّة والتّربية وعلم الأعصاب". وأضافت :" إلى جانب الدعم الكامل من الجامعة ومعهد الدكتوراه لمشروع MIRA كان لمركز TTO في الجامعة الذي ترأسه الدّكتورة ساندي ريحانة دور بارز في تطويره".

أمّا البروفسور وديع سقيّم المشرف على رسالة الدّكتوراه للطّالبة آمنة علّوش فقد رأى أنّ " جامعة الروح القدس تعزز وتشجع الابتكار في جميع مجالات المعرفة، وتسعى جاهدة لدعم مشاريع مثل نظام MIRA، مشاريع تسهم في تطوير أساليب التعلّم وتعزّز التجربة التعليمية للطلاب. يهدف نظام MIRA إلى تعزيز التعلم الشخصي من خلال تطوير ملف تعليمي لكل طالب، يبرز الأنشطة المرتبطة بأنماط الذكاء المتعددة. إن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا السياق يمكن أن يسهم بشكل كبير في فهم احتياجات الطلاب الفردية؛ ما يوفر بيئة تعليمية ملائمة وأكثر تفاعلية ". وأضاف :" إنّ هذا النوع من المشاريع يُظهر التزامنا الدائم بتعزيز البحث العلمي وتطبيقه في الحياة العملية. أؤمن بأن نظام MIRA سيُحدث تأثيرًا إيجابيًّا على المجتمع التعليمي، ونتطلع إلى رؤيته يتطور ويحقق أهدافه".

وعبّرت عميدة معهد الدّكتوراه في جامعة الرّوح القدس البروفيسور رانيا سلامة عن اعتزازها بإنجاز MIRA، وقالت :" معهد الدّكتوراه في جامعة الرّوح القدس USEK حضن مشروع MIRA وبذوره منذ بدايته ، ونحن نفخر بالطّالبة آمنة علّوش وأعمالها البحثيّة ". 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24