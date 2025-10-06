26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
تكريم البزري في احتفال الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية
Lebanon 24
06-10-2025
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كرّمت الجمعية
اللبنانية
للأمراض الجرثومية والمايكروبيولوجيا السريرية، رئيسها الأسبق والعضو المؤسس الدكتور
عبد الرحمن
البزري، خلال احتفالها بالذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيسها وانعقاد مؤتمرها العلمي الخامس والعشرين، تقديرًا لمسيرته الطبية والعلمية المميزة.
Advertisement
وجاء هذا التكريم اعترافًا بإسهامات الدكتور البزري البارزة في مجال الصحة العامة ومكافحة الأمراض الجرثومية، ودوره المحوري في احتواء ومنع انتشار العدوى في
لبنان
والمنطقة. كما أثنت الجمعية على أبحاثه الطبية والعلمية التي شكّلت مرجعًا أكاديميًا على المستويين المحلي والدولي.
حضر حفل التكريم نقيب الأطباء في لبنان البروفسور إلياس شلالا، ممثلة
وزير الصحة
العامة الدكتورة عاتكة
بري
، رئيسة الجمعية الدكتورة سهى كنج شرارة، ممثل
منظمة الصحة العالمية
في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، إلى جانب حشد من الأطباء الاختصاصيين والباحثين.
وأكّد المتحدثون خلال الحفل أن تكريم الدكتور البزري هو تكريم لطبٍّ لبنانيٍ ملتزمٍ برسالته الإنسانية والعلمية، وأن إسهاماته خلال جائحة "
كورونا
" وسنوات عمله الطويلة في مجال الأمراض المعدية وضعت لبنان على خارطة البحث العلمي الطبي في المنطقة.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة تكرّم النائب البزري تقديرًا لإسهاماته المستمرة في تعزيز الصحة العامة
Lebanon 24
وزارة الصحة تكرّم النائب البزري تقديرًا لإسهاماته المستمرة في تعزيز الصحة العامة
06/10/2025 18:38:37
06/10/2025 18:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك ميناسيان خلال عشاء تكريمي للصحافة اللبنانية: للحفاظ على الوحدة بين جميع اللبنانيين
Lebanon 24
البطريرك ميناسيان خلال عشاء تكريمي للصحافة اللبنانية: للحفاظ على الوحدة بين جميع اللبنانيين
06/10/2025 18:38:37
06/10/2025 18:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعيّة المرسلين اللبنانيين الموارنة احتفلت بعيد شفيعها مار يوحنا الحبيب
Lebanon 24
جمعيّة المرسلين اللبنانيين الموارنة احتفلت بعيد شفيعها مار يوحنا الحبيب
06/10/2025 18:38:37
06/10/2025 18:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسة شراكة النّهضة اللبنانية - الأميركية تكرّم "ملتقى التأثير المدني"
Lebanon 24
مؤسسة شراكة النّهضة اللبنانية - الأميركية تكرّم "ملتقى التأثير المدني"
06/10/2025 18:38:37
06/10/2025 18:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
أفراح ومناسبات
منظمة الصحة العالمية
الوكالة الوطنية
منظمة الصحة
عبد الرحمن
وزير الصحة
اللبنانية
الرحمن
قد يعجبك أيضاً
مشروع "Life Style Vision" يطلق مشروع تمكين النساء في عكار
Lebanon 24
مشروع "Life Style Vision" يطلق مشروع تمكين النساء في عكار
09:16 | 2025-10-06
06/10/2025 09:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بابتكار MIRA... آمنة علوش من الـUSEK تتأهل لنيل جائزة عالمية
Lebanon 24
بابتكار MIRA... آمنة علوش من الـUSEK تتأهل لنيل جائزة عالمية
07:08 | 2025-10-05
05/10/2025 07:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عيد القديسين سركيس وباخوس في قرطبا... إيمان متجدد وشهادة حية
Lebanon 24
عيد القديسين سركيس وباخوس في قرطبا... إيمان متجدد وشهادة حية
03:41 | 2025-10-05
05/10/2025 03:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الأرثوذكسي شارك في ازاحة الستار عن النصب التذكاري لجنود البحرية الروسية
Lebanon 24
المجلس الأرثوذكسي شارك في ازاحة الستار عن النصب التذكاري لجنود البحرية الروسية
10:51 | 2025-10-04
04/10/2025 10:51:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دير سيدة البلمند استضاف سيدات من أبرشية أميركا الشمالية
Lebanon 24
دير سيدة البلمند استضاف سيدات من أبرشية أميركا الشمالية
09:31 | 2025-10-04
04/10/2025 09:31:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
Lebanon 24
خبر حزين... بعد "غارة زبدين" هذا ما حصل مع شقيق حسين عطوي
06:22 | 2025-10-06
06/10/2025 06:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
00:38 | 2025-10-06
06/10/2025 12:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
Lebanon 24
خفايا نشاطٍ ماليّ لـ"حزب الله" في "قارة".. تفاصيل كثيرة!
15:00 | 2025-10-05
05/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن "حزب الله".. ماذا كشف عن "تعافيه"؟
14:00 | 2025-10-05
05/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
Lebanon 24
إسرائيل: هذه هويّة المُستهدف في النبطية
08:33 | 2025-10-06
06/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
09:16 | 2025-10-06
مشروع "Life Style Vision" يطلق مشروع تمكين النساء في عكار
07:08 | 2025-10-05
بابتكار MIRA... آمنة علوش من الـUSEK تتأهل لنيل جائزة عالمية
03:41 | 2025-10-05
عيد القديسين سركيس وباخوس في قرطبا... إيمان متجدد وشهادة حية
10:51 | 2025-10-04
المجلس الأرثوذكسي شارك في ازاحة الستار عن النصب التذكاري لجنود البحرية الروسية
09:31 | 2025-10-04
دير سيدة البلمند استضاف سيدات من أبرشية أميركا الشمالية
08:29 | 2025-10-04
بدران في تخريج طلاب "اللبنانية" شمالا: أبواب العلم ستظل مفتوحة
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
06/10/2025 18:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
06/10/2025 18:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
06/10/2025 18:38:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24