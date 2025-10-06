تكريم البزري في احتفال الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية

Advertisement

كرّمت الجمعية للأمراض الجرثومية والمايكروبيولوجيا السريرية، رئيسها الأسبق والعضو المؤسس الدكتور البزري، خلال احتفالها بالذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيسها وانعقاد مؤتمرها العلمي الخامس والعشرين، تقديرًا لمسيرته الطبية والعلمية المميزة.وجاء هذا التكريم اعترافًا بإسهامات الدكتور البزري البارزة في مجال الصحة العامة ومكافحة الأمراض الجرثومية، ودوره المحوري في احتواء ومنع انتشار العدوى في والمنطقة. كما أثنت الجمعية على أبحاثه الطبية والعلمية التي شكّلت مرجعًا أكاديميًا على المستويين المحلي والدولي.حضر حفل التكريم نقيب الأطباء في لبنان البروفسور إلياس شلالا، ممثلة العامة الدكتورة عاتكة ، رئيسة الجمعية الدكتورة سهى كنج شرارة، ممثل في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، إلى جانب حشد من الأطباء الاختصاصيين والباحثين.وأكّد المتحدثون خلال الحفل أن تكريم الدكتور البزري هو تكريم لطبٍّ لبنانيٍ ملتزمٍ برسالته الإنسانية والعلمية، وأن إسهاماته خلال جائحة " " وسنوات عمله الطويلة في مجال الأمراض المعدية وضعت لبنان على خارطة البحث العلمي الطبي في المنطقة.