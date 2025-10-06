Advertisement

متفرقات

تكريم البزري في احتفال الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية

Lebanon 24
06-10-2025 | 10:48
كرّمت الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية والمايكروبيولوجيا السريرية، رئيسها الأسبق والعضو المؤسس الدكتور عبد الرحمن البزري، خلال احتفالها بالذكرى الثالثة والثلاثين لتأسيسها وانعقاد مؤتمرها العلمي الخامس والعشرين، تقديرًا لمسيرته الطبية والعلمية المميزة.
وجاء هذا التكريم اعترافًا بإسهامات الدكتور البزري البارزة في مجال الصحة العامة ومكافحة الأمراض الجرثومية، ودوره المحوري في احتواء ومنع انتشار العدوى في لبنان والمنطقة. كما أثنت الجمعية على أبحاثه الطبية والعلمية التي شكّلت مرجعًا أكاديميًا على المستويين المحلي والدولي.

حضر حفل التكريم نقيب الأطباء في لبنان البروفسور إلياس شلالا، ممثلة وزير الصحة العامة الدكتورة عاتكة بري، رئيسة الجمعية الدكتورة سهى كنج شرارة، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، إلى جانب حشد من الأطباء الاختصاصيين والباحثين.

وأكّد المتحدثون خلال الحفل أن تكريم الدكتور البزري هو تكريم لطبٍّ لبنانيٍ ملتزمٍ برسالته الإنسانية والعلمية، وأن إسهاماته خلال جائحة "كورونا" وسنوات عمله الطويلة في مجال الأمراض المعدية وضعت لبنان على خارطة البحث العلمي الطبي في المنطقة.
 
(الوكالة الوطنية)
متفرقات

أفراح ومناسبات

منظمة الصحة العالمية

الوكالة الوطنية

منظمة الصحة

عبد الرحمن

وزير الصحة

اللبنانية

الرحمن

