أفراح ومناسبات

رئيس بلديّة مغدوشة افتتح حديقة البلدة بحلتها الجديدة

Lebanon 24
12-10-2025 | 10:16
افتتحت بلدية مغدوشة، حديقة البلدة بحلتها الجديدة وذلك بعدما أُعيد تأهيلها مؤخراً بمبادرة من رئيس بلديتها المهندس رئيف يونان ورجل الاعمال وسيم يونان.
وجاء هذا المشروع كجزء من خطة البلدية الرامية إلى تعزيز المساحات العامة وتحسين جودة الحياة في البلدة، حيث تم تصميم الحديقة لتكون مساحة مستدامة تجمع بين الترفيه والأنشطة الاجتماعية، بما يعكس رؤية المجلس البلدي في دعم السياحة الداخلية وتشجيع اللقاءات المجتمعية.

 وقال رئيس البلدية: "نفتخر اليوم بتقديم هذا المشروع لأهالي مغدوشة، فهو ليس مجرد حديقة للأطفال بل مساحة عامة لكل الفئات العمرية. أردنا أن نجمع في مكان واحد الطبيعة والراحة والترفيه والنشاط الاجتماعي، لنمنح أهلنا وزوارنا متنفسًا حضاريًا يليق ببلدتنا".

وأضاف يونان أن "البلدية ستستمر في تنفيذ مشاريع تنموية مماثلة تعزز السياحة الداخلية وتدعم الحياة الاجتماعية في البلدة"، مؤكدًا "التزام المجلس البلدي بتطوير البنية التحتية والخدمات العامة بما يخدم جميع المواطنين".
 
 
