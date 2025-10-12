23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
25
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
رئيس بلديّة مغدوشة افتتح حديقة البلدة بحلتها الجديدة
Lebanon 24
12-10-2025
|
10:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتحت بلدية
مغدوشة
، حديقة البلدة بحلتها الجديدة وذلك بعدما أُعيد تأهيلها مؤخراً بمبادرة من رئيس بلديتها المهندس رئيف
يونان
ورجل الاعمال وسيم يونان.
Advertisement
وجاء هذا المشروع كجزء من خطة البلدية الرامية إلى تعزيز المساحات العامة وتحسين جودة الحياة في البلدة، حيث تم تصميم الحديقة لتكون مساحة مستدامة تجمع بين الترفيه والأنشطة الاجتماعية، بما يعكس رؤية
المجلس البلدي
في دعم السياحة الداخلية وتشجيع اللقاءات المجتمعية.
وقال رئيس البلدية: "نفتخر اليوم بتقديم هذا المشروع لأهالي مغدوشة، فهو ليس مجرد حديقة للأطفال بل مساحة عامة لكل الفئات العمرية. أردنا أن نجمع في مكان واحد الطبيعة والراحة والترفيه والنشاط الاجتماعي، لنمنح أهلنا وزوارنا متنفسًا حضاريًا يليق ببلدتنا".
وأضاف يونان أن "البلدية ستستمر في تنفيذ مشاريع تنموية مماثلة تعزز السياحة الداخلية وتدعم الحياة الاجتماعية في البلدة"، مؤكدًا "
التزام
المجلس البلدي بتطوير البنية التحتية والخدمات العامة بما يخدم جميع المواطنين".
مواضيع ذات صلة
"أ.ف.ب": رئيس وزراء فيجي يفتتح سفارة بلاده في القدس
Lebanon 24
"أ.ف.ب": رئيس وزراء فيجي يفتتح سفارة بلاده في القدس
12/10/2025 21:23:10
12/10/2025 21:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بزبينا تحتفل بمهرجان آب وتفتتح الحديقة السياحية ونشاطات ثقافية وفنية
Lebanon 24
بزبينا تحتفل بمهرجان آب وتفتتح الحديقة السياحية ونشاطات ثقافية وفنية
12/10/2025 21:23:10
12/10/2025 21:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
محطة تلفزيونية.. بحلة جديدة
Lebanon 24
محطة تلفزيونية.. بحلة جديدة
12/10/2025 21:23:10
12/10/2025 21:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية بشعله ناشد المعنيين العمل لإخماد حريق كبير في البلدة
Lebanon 24
رئيس بلدية بشعله ناشد المعنيين العمل لإخماد حريق كبير في البلدة
12/10/2025 21:23:10
12/10/2025 21:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الخدمات العامة
المجلس البلدي
مبادرة من
رنا ❗️
الرامي
التزام
العمري
تابع
قد يعجبك أيضاً
يوحنا العاشر ترأس قداس الأحد في دير سيدة البلمند
Lebanon 24
يوحنا العاشر ترأس قداس الأحد في دير سيدة البلمند
13:06 | 2025-10-12
12/10/2025 01:06:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة
Lebanon 24
تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة
06:24 | 2025-10-12
12/10/2025 06:24:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"سوان دانس".. فرقة ترفع اسم لبنان عالياً في إسبانيا!
Lebanon 24
"سوان دانس".. فرقة ترفع اسم لبنان عالياً في إسبانيا!
16:26 | 2025-10-11
11/10/2025 04:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من جامعة بيروت العربية.. "تحية لزياد الرحباني" تخليداً لذكراه
Lebanon 24
من جامعة بيروت العربية.. "تحية لزياد الرحباني" تخليداً لذكراه
16:16 | 2025-10-10
10/10/2025 04:16:14
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفال تأبيني ليمنى شري في الرملة البيضاء برعاية وزير الاعلام
Lebanon 24
احتفال تأبيني ليمنى شري في الرملة البيضاء برعاية وزير الاعلام
16:13 | 2025-10-10
10/10/2025 04:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:39 | 2025-10-11
11/10/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. ماذا كشف مركز أبحاث؟
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. ماذا كشف مركز أبحاث؟
14:30 | 2025-10-11
11/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
بالفيديو... "درون" إسرائيليّة تبثّ تسجيلاً صوتيّاً فوق بلدة لبنانيّة ماذا تضمّن؟
10:46 | 2025-10-12
12/10/2025 10:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
13:06 | 2025-10-12
يوحنا العاشر ترأس قداس الأحد في دير سيدة البلمند
06:24 | 2025-10-12
تكريم لينا الطبال في طرابلس لدورها البطولي في كسر الحصار عن غزة
16:26 | 2025-10-11
"سوان دانس".. فرقة ترفع اسم لبنان عالياً في إسبانيا!
16:16 | 2025-10-10
من جامعة بيروت العربية.. "تحية لزياد الرحباني" تخليداً لذكراه
16:13 | 2025-10-10
احتفال تأبيني ليمنى شري في الرملة البيضاء برعاية وزير الاعلام
06:43 | 2025-10-09
مهرجان الفريكه الثقافي 2025: تجربة متكاملة بين الفن والأدب
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 21:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 21:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 21:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24