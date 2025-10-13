Advertisement

أفراح ومناسبات

تنورين تدشن مشروع "وادي عين الراحة – درب القديسين" بالتزامن مع قبول الفاتيكان دعوى تطويب الحبيس أنطونيوس طربيه

Lebanon 24
13-10-2025 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1428819-638959543611665862.png
Doc-P-1428819-638959543611665862.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أطلقت بلدية تنورين مشروع وادي عين الراحة – درب القديسين برعاية الرهبنة المارونية المريمية، ووزارتي السياحة والإعلام، بالتزامن مع قبول الفاتيكان دعوى تطويب الناسك الماروني المريمي الحبيس أنطونيوس طربيه، ابن تنورين الذي أمضى فترة من حياته في بيت أهله الصيفي في الوادي.
Advertisement


الهدف من المشروع تنشيط السياحة وتسليط الضوء على أهمية الوادي النسكي التاريخيّة والمارونية. 


البداية كانت من محمية أرز تنورين، حيث زرع  الرئيس العام للرهبنة المارونية المريمية إدمون رزق، وعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك ورئيس البلدية المحامي ياسر نعمة مع لفيف من كهنة البلدة وإعلاميين وفاعليات  أرزة حملت عنوان: "من هنا... وإلى هنا ننتمي". 


 ثمّ انتقل الحاضرون إلى وادي عين الراحة. هناك، مشوا على الدرب الذي مشى عليه القديسان شربل و نعمة الله الحرديني. ومن كنيسة مار جرجس الأثرية إلى بيت الراهب الحبيس أنطونيوس طربيه.


المحطة الثالثة، كانت كنيسة السيدة حيث تعمّد الحبيس، وتوقف الجميع لإضاءة الشموع والتبارك من المكان. أمّا الوقفة الأخيرة فكانت في دير مار مخايل العريق الذي بقيت حجاره شاهدة على عمق التاريخ الذي يختزنه.

بعد التعرّف على الوادي، والتمتّع بمناظره الطبيعيّة الخلابة تلاقى الجميع على مأدبة غداء. 
مواضيع ذات صلة
وزير الثقافة يبحث مع خبراء "إيكوموس" شروط الحفاظ على وادي القديسين
lebanon 24
13/10/2025 14:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إندلاع حريق في وادي زبقين ــ قضاء صور بالتزامن مع تحليق طائرات حربيّة إسرائيليّة
lebanon 24
13/10/2025 14:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس أكبر حزب معارض في تركيا يواجه دعوى قضائية قد تؤدي لإقالته
lebanon 24
13/10/2025 14:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران طربيه: التضييق على الإعلاميين في لبنان اعتداء صارخ على الحرية
lebanon 24
13/10/2025 14:03:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الفاتيكان

المارونية

مار مخايل

الماروني

الجمهوري

جمهورية

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
06:31 | 2025-10-13
13:06 | 2025-10-12
10:16 | 2025-10-12
06:24 | 2025-10-12
16:26 | 2025-10-11
16:16 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24