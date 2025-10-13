تنورين تدشن مشروع "وادي عين الراحة – درب القديسين" بالتزامن مع قبول الفاتيكان دعوى تطويب الحبيس أنطونيوس طربيه

Advertisement

أطلقت بلدية مشروع وادي عين الراحة – درب القديسين برعاية الرهبنة المريمية، ووزارتي السياحة والإعلام، بالتزامن مع قبول دعوى تطويب الناسك المريمي الحبيس أنطونيوس ، ابن تنورين الذي أمضى فترة من حياته في بيت أهله الصيفي في الوادي.الهدف من المشروع تنشيط السياحة وتسليط الضوء على أهمية الوادي النسكي التاريخيّة والمارونية.البداية كانت من محمية أرز تنورين، حيث زرع الرئيس العام للرهبنة المارونية المريمية إدمون رزق، وعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك ورئيس البلدية المحامي ياسر نعمة مع لفيف من كهنة البلدة وإعلاميين وفاعليات أرزة حملت عنوان: "من هنا... وإلى هنا ننتمي".ثمّ انتقل الحاضرون إلى وادي عين الراحة. هناك، مشوا على الدرب الذي مشى عليه القديسان شربل و نعمة الله الحرديني. ومن مار جرجس الأثرية إلى بيت الراهب الحبيس أنطونيوس طربيه.المحطة الثالثة، كانت كنيسة السيدة حيث تعمّد الحبيس، وتوقف الجميع لإضاءة الشموع والتبارك من المكان. أمّا الوقفة الأخيرة فكانت في دير العريق الذي بقيت حجاره شاهدة على عمق التاريخ الذي يختزنه.بعد التعرّف على الوادي، والتمتّع بمناظره الطبيعيّة الخلابة تلاقى الجميع على مأدبة غداء.