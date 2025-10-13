معرض في صور يكرّم النساء ويعزز الحرف المحلية

Advertisement

افتتحت بلدية صور معرضاً للمنتجات المحلية والحرفية والصناعات اليدوية بالتعاون مع الكتيبة في قوة "اليونيفيل"، بمشاركة نحو 100 سيدة عرضن منتجاتهن في ساحة القسم بمدينة صور.وألقت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل الدكتورة رندا كلمة رحبت فيها بالحضور، مؤكدة أن المعرض يمثل "مساحة تنبض بحكايات النساء المجاهدات اللواتي حولن التحديات إلى إنجازات، والمحن إلى فرص، والموهبة إلى مصدر رزق وأمل".وأشاد لقوة اليونيفيل اللواء بالمعرض، مؤكداً أن دعم النساء المنتجين يعزز المجتمعات ويقوي الاعتماد على الذات، معتبراً أن مثل هذه المبادرات تبني السلام الحقيقي على الأرض.وشهد المعرض عروضاً فنية وترفيهية قدمتها فصائل اليونيفيل، وسط حشد من الأهالي والمجندين، في تظاهرة تحتفي بالإبداع المحلي وتمكين المرأة.