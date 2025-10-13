24
متفرقات
معرض في صور يكرّم النساء ويعزز الحرف المحلية
Lebanon 24
13-10-2025
|
09:16
A-
A+
افتتحت بلدية صور معرضاً للمنتجات المحلية والحرفية والصناعات اليدوية بالتعاون مع الكتيبة
الإيطالية
في قوة "اليونيفيل"، بمشاركة نحو 100 سيدة عرضن منتجاتهن في ساحة القسم بمدينة صور.
وألقت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل الدكتورة رندا
أبو صالح
كلمة رحبت فيها بالحضور، مؤكدة أن المعرض يمثل "مساحة تنبض بحكايات النساء المجاهدات اللواتي حولن التحديات إلى إنجازات، والمحن إلى فرص، والموهبة إلى مصدر رزق وأمل".
وأشاد
القائد العام
لقوة اليونيفيل اللواء
ديوداتو أبانيارا
بالمعرض، مؤكداً أن دعم النساء المنتجين يعزز المجتمعات ويقوي الاعتماد على الذات، معتبراً أن مثل هذه المبادرات تبني السلام الحقيقي على الأرض.
وشهد المعرض عروضاً فنية وترفيهية قدمتها فصائل اليونيفيل، وسط حشد من الأهالي والمجندين، في تظاهرة تحتفي بالإبداع المحلي وتمكين المرأة.
(الوكالة الوطنية)
