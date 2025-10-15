Advertisement

في كلية الهندسة.. محاضرة حول الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
15-10-2025
تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية"، نظّم نادي الذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، محاضرة قدّمها المهندس محمد دبّوسي/خريج الفرع ومهندس في شركة Milvue وطالب دكتوراه في جامعة Telecom paris.
وناقشت المحاضرة تأثير الذكاء الاصطناعي على الابتكار الطبي، ودوره في تحسين دقة التشخيص ورفع جودة رعاية المرضى.
