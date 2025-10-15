في كلية الهندسة.. محاضرة حول الذكاء الاصطناعي

Advertisement

تحت عنوان " في الرعاية الصحية"، نظّم نادي الذكاء الاصطناعي في – الفرع الأول في ، محاضرة قدّمها دبّوسي/خريج الفرع ومهندس في شركة Milvue وطالب دكتوراه في جامعة Telecom .وناقشت المحاضرة تأثير الذكاء الاصطناعي على الابتكار الطبي، ودوره في تحسين دقة التشخيص ورفع جودة رعاية المرضى.