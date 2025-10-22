Advertisement

أفراح ومناسبات

بلدية مغدوشة أقامت بالتعاون مع منظمة مالطا - لبنان يوماً طبّياً مجانياً

Lebanon 24
22-10-2025 | 05:50
أقامت بلدية مغدوشة بالتعاون مع منظمة مالطا لبنان يوماً طبّياً مجانياً في مجمع جورج وجانيت يونان الاجتماعي في مغدوشة.
وتضمّن هذا اليوم تقديم معاينات طبية وصرف أدوية مجانية عبر مركز منظّمة مالطا لبنان الطبّي النقّال، بالإضافة إلى معاينات متخصصة قدّمتها كل من عيادة صحة المرأة النقالة وعيادة القلب النقالة.
 
يهدف هذا اليوم لتعزيز الرعاية الصحية الأولية وتخفيف الأعباء الطبية عن الأهالي، لا سيما في المناطق البعيدة عن المراكز الاستشفائية.
وأكّد رئيس بلديّة مغدوشة رئيف يونان أنّ هذه الخطوة "تعبّر عن البلدية بالتعاون مع كافة المنظمات المحليّة والدولية التي تعمل على تقديم مشاريع وخدمات انسانية لابناء البلدة"، مضيفًا: "نفتخر بهذا التعاون مع منظمة مالطا لبنان، الذي يترجم الشراكة الفعلية بين القطاع البلدي والمنظمات الإنسانية لخدمة أهلنا وتوفير الدعم الصحي لهم".
 
ودعا يونان "جميع أبناء البلدة والجوار إلى الاستفادة من هذه الخدمات المجانية"، شاكرًا "الكادر الطبي والمتطوعين على جهودهم المتواصلة في دعم المجتمع المحلي".
بدورها، أكّدت مديرة التواصل والتنمية في منظّمة مالطا لبنان أميمة فرح "أن الهدف الاساسي هو الاستجابة لاحتياجات العناية الصحّية المتزايدة، لاسيما في الأطراف، ولا تقتصر هذه المبادرة على العلاج فحسب، بل تهدف أيضًا إلى التوعية، والوقاية، وضمان الصحة المستدامة على المدى الطويل".
