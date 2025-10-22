انطلاق مهرجان "بيروت كتب" بنسخته الجديدة للأدب الفرنكوفوني

Advertisement

• "الشرق في عيون الكُتاب" – إصدار خاص من جريدة لوريان لو جور

• لقاء "الاقتصاد للجميع" مع توما بورشيه ورافاييل روفييه-فوسول حول الرواية المصوّرة "الاقتصاد لـ99%"

• مؤتمر "لبنان من خلال أرشيفه" بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو

• جولة أدبية تشمل جلسات توقيع في المعارض والمقاهي والمطاعم

• عرض فيلم Horizontes مع لقاء للمخرجة إيلين هوفر

• حفلة رسم حيّ بعنوان “إدموند دوماس دانتي، قصة مدهشة عن الكونت دي مونت كريستو”

• سهرة DJ مع فريد نيفشيه

• ورشة رسم للأطفال مع مارك بوتافان

• لقاء أدبي بعنوان "بيروت، ضفاف المدينة" يقدّم فيه أربعة كتّاب سرد المدينة بالكلمات والأصوات

• حفلة رسم حيّ مع موسيقى Shifo Keefo

• فعاليات متعددة تشمل قراءات، عروض، ندوات، جلسات توقيع على ثلاث منصات طوال اليوم

• حفل تسليم جائزة ألبرت لوندر 2025

• حفلات موسيقية مع فرق مثل Al Tase3 وسهرات DJ

• جلسات قراءة موسيقية وأدبية مع مايليس دو كيرانغال، ريم بطّال، كوثر عديمي، نيكولا ماتيو، وبيير هاسكي

• ندوات حول "كتابة "، "ولادة الكتابة"، "رواية "، ومواضيع ثقافية متعددة

• أنشطة للأطفال تشمل ورش عمل، قراءة، ومساحة للتفاعل الفني

• أغورا: لقاءات حميمية مع الكتّاب الضيوف

• مساحة الأطفال: فعاليات قراءة وتنشيط

• جلسات توقيع كبرى: لقاء مباشر مع الكتّاب

• معرض "الكتابة بالفرنسية": يعرض الأعمال الأدبية ويضفي ألواناً على اللغة

• Instagram وTwitter: @if_liban

• Facebook: institutfrliban

ينظم المركز الفرنسي في بالشراكة مع المعهد العالي للأعمال ESA مهرجان " كتب" للأدب الفرنكوفوني بنسخته الجديدة، ليكون منصة ثقافية تجمع الأدب والفنون واللقاءات الإبداعية على مدى خمسة أيام.افتُتح المهرجان مع الربع الساعة الوطني للقراءة، تلاه عرض فيلم “أبناؤهم من بعدهم” المقتبس عن رواية الكاتب نيكولا ماتيو، الحائز على جائزة غونكور لعام 2018، والذي يُعد أحد أبرز ضيوف المهرجان.يشمل المهرجان مشاركة أكثر من 80 كاتبة وكاتباً، ورسامة ورساماً، وشاعرة وفناناً من 10 دول، في نحو 20 موقعاً ثقافياً في بيروت والمناطق، حيث يقدّم البرنامج لقاءات أدبية، مناظرات، ورش عمل، عروض أفلام، قراءات، وجلسات توقيع.ومن بين الشخصيات البارزة المشاركة: مايليس دو كيرانغال، لمياء ، شريف مجدلاني، لوران غودي، نيكولا ماتيو، هيملي بوم، كوثر عديمي، يارا الغضبان، جورجيا مخلوف، ريم بطّال، وهلا مغانية. كما تشارك شبكة فروع المركز الفرنسي في تنظيم أمسيات أدبية في المناطق يوم الخميس 23 تشرين الأول، وتُتاح جميع الفعاليات مجاناً مع حجز مسبق وفق توفر الأماكن.الخميس 23 تشرين الأول:الجمعة 24 تشرين الأول:نهاية الأسبوع في حرم ESA – السبت 25 والأحد 26 تشرين الأول:طوال عطلة نهاية الأسبوع، يقدّم حرم ESA:للاطلاع على البرنامج الكامل وحجز المشاركة، يمكن زيارة:if-liban.com – Beyrouth Livres 2025ويمكن متابعة المهرجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: