انطلاق مهرجان "بيروت كتب" بنسخته الجديدة للأدب الفرنكوفوني

ينظم المركز الفرنسي في لبنان
بالشراكة مع المعهد العالي للأعمال ESA مهرجان "بيروت
كتب" للأدب الفرنكوفوني بنسخته الجديدة، ليكون منصة ثقافية تجمع الأدب والفنون واللقاءات الإبداعية على مدى خمسة أيام.
افتُتح المهرجان مع الربع الساعة الوطني للقراءة، تلاه عرض فيلم “أبناؤهم من بعدهم” المقتبس عن رواية الكاتب نيكولا ماتيو، الحائز على جائزة غونكور لعام 2018، والذي يُعد أحد أبرز ضيوف المهرجان.
يشمل المهرجان مشاركة أكثر من 80 كاتبة وكاتباً، ورسامة ورساماً، وشاعرة وفناناً من 10 دول، في نحو 20 موقعاً ثقافياً في بيروت والمناطق، حيث يقدّم البرنامج لقاءات أدبية، مناظرات، ورش عمل، عروض أفلام، قراءات، وجلسات توقيع.
ومن بين الشخصيات البارزة المشاركة: مايليس دو كيرانغال، لمياء زياده
، شريف مجدلاني، لوران غودي، نيكولا ماتيو، هيملي بوم، كوثر عديمي، يارا الغضبان، جورجيا مخلوف، ريم بطّال، وهلا مغانية. كما تشارك شبكة فروع المركز الفرنسي في تنظيم أمسيات أدبية في المناطق يوم الخميس 23 تشرين الأول، وتُتاح جميع الفعاليات مجاناً مع حجز مسبق وفق توفر الأماكن.
أبرز فعاليات المهرجان:
الخميس 23 تشرين الأول:
• "الشرق في عيون الكُتاب" – إصدار خاص من جريدة لوريان لو جور
• لقاء "الاقتصاد للجميع" مع توما بورشيه ورافاييل روفييه-فوسول حول الرواية المصوّرة "الاقتصاد لـ99%"
• مؤتمر "لبنان من خلال أرشيفه" بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو
• جولة أدبية تشمل جلسات توقيع في المعارض والمقاهي والمطاعم
• عرض فيلم Horizontes مع لقاء للمخرجة إيلين هوفر
• حفلة رسم حيّ بعنوان “إدموند دوماس دانتي، قصة مدهشة عن الكونت دي مونت كريستو”
• سهرة DJ مع فريد نيفشيه
الجمعة 24 تشرين الأول:
• ورشة رسم للأطفال مع مارك بوتافان
• لقاء أدبي بعنوان "بيروت، ضفاف المدينة" يقدّم فيه أربعة كتّاب سرد المدينة بالكلمات والأصوات
• حفلة رسم حيّ مع موسيقى Shifo Keefo
نهاية الأسبوع في حرم ESA – السبت 25 والأحد 26 تشرين الأول:
• فعاليات متعددة تشمل قراءات، عروض، ندوات، جلسات توقيع على ثلاث منصات طوال اليوم
• حفل تسليم جائزة ألبرت لوندر 2025
• حفلات موسيقية مع فرق مثل Al Tase3 وسهرات DJ
• جلسات قراءة موسيقية وأدبية مع مايليس دو كيرانغال، ريم بطّال، كوثر عديمي، نيكولا ماتيو، وبيير هاسكي
• ندوات حول "كتابة فلسطين"، "ولادة الكتابة"، "رواية سوريا"، ومواضيع ثقافية متعددة
• أنشطة للأطفال تشمل ورش عمل، قراءة، ومساحة للتفاعل الفني
طوال عطلة نهاية الأسبوع، يقدّم حرم ESA:
• أغورا: لقاءات حميمية مع الكتّاب الضيوف
• مساحة الأطفال: فعاليات قراءة وتنشيط
• جلسات توقيع كبرى: لقاء مباشر مع الكتّاب
• معرض "الكتابة بالفرنسية": يعرض الأعمال الأدبية ويضفي ألواناً على اللغة الفرنسية
للاطلاع على البرنامج الكامل وحجز المشاركة، يمكن زيارة:
if-liban.com – Beyrouth Livres 2025
ويمكن متابعة أخبار
المهرجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
• Instagram وTwitter: @if_liban
• Facebook: institutfrliban