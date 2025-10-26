23
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
الصحافي روجيه نهرا يوقع كتابه الجديد "مشهدية الانتخابات البلدية والاختيارية مرجعيون – حاصبيا 2025"
Lebanon 24
26-10-2025
|
05:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع الصحافي الزميل روجيه نهرا كتابه الاول بعنوان "مشهدية الانتخابات البلدية والاختيارية
مرجعيون
– حاصبيا 2025"، خلال احتفال ثقافي اقيم في قاعة مار جرجس في بلدته القليعة.
Advertisement
وشدد نهرا خلال كلمته على أهمية العيش الواحد التي تنعم به منطقة مرجعيون حاصبيا، وقال: "إنه عرس وطني بامتياز يجسد، بإجتماع هذه المقامات الروحية، الدينية، السياسية، الاجتماعية، التربوية والثقافية الجامعة لكل الاديان، الطوائف، المذاهب، على أرض القليعة وعلى بعد امتار من كنيسة شفيعها مار جرجس. فهذا اللقاء الجامع والعابر للمناطق تحول إلى مناسبة وطنية جسدت واكدت مرة جديدة على تمسك الجميع بالعيش الواحد الذي يتميز به أبناء قرى قضاءي مرجعيون – حاصبيا منذ مئات السنين".
وأضاف: "نلتقي اليوم بكم
على أمل
ان تشهد المنطقة في
المستقبل
القريب، انفراجات سياسية وأمنية وان تنتهي هذه الحرب الى غير رجعة وينسحب العدو من ارضنا المحتلة ونشهد عودة اهلنا الى القرى المدمرة ويعيدوا اعمارها، لكي تعود الحياة الى مجراها الطبيعي لاننا شعب لا يمكن ان يعيش من دون جيراننا
النازحين
ولا سيما اهلنا واحبائنا في بلدات كفركلا والعديسة وصولا الى اخر بلدة في قضاء مرجعيون بلدة بليدا وميس الجبل".
بدوره، قال ممثل
وزير الداخلية
والبلديات قائمقام مرجعيون وسام الحايك: "
لبنان
ليس في افضل حالاته ولكنه على طريق الشفاء، فحكومتنا آلت على نفسها بذل الغالي والنفيس في سبيل الاستقرار والاصلاح، الإستقرار الامني والمعيشي، واغلاق الفجوات المتوارثة، علنا نؤسس لعملية نهوض مستدامة تنتقل معها شعلة الاصلاح من حكومة نظيفة وقادرة الى حكومات تشبهها في ظل عهد توسم فيه اللبنانيون وما زالوا كل الخير لإعادة بلدهم الى الخارطة الدولية".
واضاف: "
وزارة الداخلية
والبلديات لن تألو جهداً في سبيل المحافظة على امن المواطن وعلى السلامة العامة، لكن الحكومة تطمح الى تأمين الامن والرغيف معاً وهذا الامر يتطلب مزيداً من الصبر وتضافر الجهود وتكاتف اللبنانيين وممثيليهم البرلمانيين والاقتصاديين والنقابيين والمحليين".
بدوره، شكر راعي الحفل النائب جراده كل من ساهم في انجاح هذا الاحتفال وقدم شكره لمعد الكتاب الذي يعتبر مرجعا مهما للبلديات ولوزارة الداخلية لا سيما فيما يتعلق بمشهدية الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في قضاءي مرجعيون – حاصبيا 2025 وكذلك توثيق الدمار الذي حل بالقرى الامامية المتاخمة للحدود خلال الحرب الاخيرة على لبنان.
مواضيع ذات صلة
من منظور جندري.. "لادي" أطلقت تقرير مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025
Lebanon 24
من منظور جندري.. "لادي" أطلقت تقرير مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025
26/10/2025 22:08:21
26/10/2025 22:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني استقبل رئيس بلدية جديدة مرجعيون
Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني استقبل رئيس بلدية جديدة مرجعيون
26/10/2025 22:08:21
26/10/2025 22:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيع كتاب "حسن صعب مفكر الإنماء" في الجامعة الأميركية
Lebanon 24
توقيع كتاب "حسن صعب مفكر الإنماء" في الجامعة الأميركية
26/10/2025 22:08:21
26/10/2025 22:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية والاختيارية الجديدة
Lebanon 24
جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية والاختيارية الجديدة
26/10/2025 22:08:21
26/10/2025 22:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الداخلية
وزير الداخلية
البرلمان
المستقبل
النازحين
الاختيار
برلماني
مرجعيون
تابع
قد يعجبك أيضاً
قداس يوبيل 150 عامًا للكلدان برعاية رئيس الجمهورية في كاتدرائية الملاك رافائيل
Lebanon 24
قداس يوبيل 150 عامًا للكلدان برعاية رئيس الجمهورية في كاتدرائية الملاك رافائيل
13:55 | 2025-10-26
26/10/2025 01:55:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ورشة للصليب الأحمر في حلبا لتقييم الاحتياجات الصحية للبلديات
Lebanon 24
ورشة للصليب الأحمر في حلبا لتقييم الاحتياجات الصحية للبلديات
12:50 | 2025-10-26
26/10/2025 12:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رعية الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بعيد القدّيس ديمتريوس المفيض الطيب
Lebanon 24
رعية الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بعيد القدّيس ديمتريوس المفيض الطيب
09:38 | 2025-10-26
26/10/2025 09:38:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود رعت احتفال إعلان صربا "أجمل بلدات لبنان"
Lebanon 24
لحود رعت احتفال إعلان صربا "أجمل بلدات لبنان"
09:21 | 2025-10-26
26/10/2025 09:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في زحلة.. مسيرة دعم وتوعية لمرضى سرطان الثدي
Lebanon 24
في زحلة.. مسيرة دعم وتوعية لمرضى سرطان الثدي
12:36 | 2025-10-25
25/10/2025 12:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
13:55 | 2025-10-26
قداس يوبيل 150 عامًا للكلدان برعاية رئيس الجمهورية في كاتدرائية الملاك رافائيل
12:50 | 2025-10-26
ورشة للصليب الأحمر في حلبا لتقييم الاحتياجات الصحية للبلديات
09:38 | 2025-10-26
رعية الشويفات للروم الأرثوذكس احتفلت بعيد القدّيس ديمتريوس المفيض الطيب
09:21 | 2025-10-26
لحود رعت احتفال إعلان صربا "أجمل بلدات لبنان"
12:36 | 2025-10-25
في زحلة.. مسيرة دعم وتوعية لمرضى سرطان الثدي
09:42 | 2025-10-24
وزارة السياحة تكرّم الفائزين بمسابقة "لبنان من خلال عيونكم"
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 22:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 22:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 22:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24