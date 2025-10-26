الصحافي روجيه نهرا يوقع كتابه الجديد "مشهدية الانتخابات البلدية والاختيارية مرجعيون – حاصبيا 2025"

وقع الصحافي الزميل روجيه نهرا كتابه الاول بعنوان "مشهدية الانتخابات البلدية والاختيارية – حاصبيا 2025"، خلال احتفال ثقافي اقيم في قاعة مار جرجس في بلدته القليعة.

وشدد نهرا خلال كلمته على أهمية العيش الواحد التي تنعم به منطقة مرجعيون حاصبيا، وقال: "إنه عرس وطني بامتياز يجسد، بإجتماع هذه المقامات الروحية، الدينية، السياسية، الاجتماعية، التربوية والثقافية الجامعة لكل الاديان، الطوائف، المذاهب، على أرض القليعة وعلى بعد امتار من كنيسة شفيعها مار جرجس. فهذا اللقاء الجامع والعابر للمناطق تحول إلى مناسبة وطنية جسدت واكدت مرة جديدة على تمسك الجميع بالعيش الواحد الذي يتميز به أبناء قرى قضاءي مرجعيون – حاصبيا منذ مئات السنين".





وأضاف: "نلتقي اليوم بكم ان تشهد المنطقة في القريب، انفراجات سياسية وأمنية وان تنتهي هذه الحرب الى غير رجعة وينسحب العدو من ارضنا المحتلة ونشهد عودة اهلنا الى القرى المدمرة ويعيدوا اعمارها، لكي تعود الحياة الى مجراها الطبيعي لاننا شعب لا يمكن ان يعيش من دون جيراننا ولا سيما اهلنا واحبائنا في بلدات كفركلا والعديسة وصولا الى اخر بلدة في قضاء مرجعيون بلدة بليدا وميس الجبل".



بدوره، قال ممثل والبلديات قائمقام مرجعيون وسام الحايك: " ليس في افضل حالاته ولكنه على طريق الشفاء، فحكومتنا آلت على نفسها بذل الغالي والنفيس في سبيل الاستقرار والاصلاح، الإستقرار الامني والمعيشي، واغلاق الفجوات المتوارثة، علنا نؤسس لعملية نهوض مستدامة تنتقل معها شعلة الاصلاح من حكومة نظيفة وقادرة الى حكومات تشبهها في ظل عهد توسم فيه اللبنانيون وما زالوا كل الخير لإعادة بلدهم الى الخارطة الدولية".