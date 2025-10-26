Advertisement

أفراح ومناسبات

الصحافي روجيه نهرا يوقع كتابه الجديد "مشهدية الانتخابات البلدية والاختيارية مرجعيون – حاصبيا 2025"

Lebanon 24
26-10-2025 | 05:23
Doc-P-1434153-638970748076791433.png
Doc-P-1434153-638970748076791433.png photos 0
وقع الصحافي الزميل روجيه نهرا كتابه الاول بعنوان "مشهدية الانتخابات البلدية والاختيارية مرجعيون – حاصبيا 2025"، خلال احتفال ثقافي اقيم في قاعة مار جرجس في بلدته القليعة.
وشدد نهرا خلال كلمته على أهمية العيش الواحد التي تنعم به منطقة مرجعيون حاصبيا، وقال: "إنه عرس وطني بامتياز يجسد، بإجتماع هذه المقامات الروحية، الدينية، السياسية، الاجتماعية، التربوية والثقافية الجامعة لكل الاديان، الطوائف، المذاهب، على أرض القليعة وعلى بعد امتار من كنيسة شفيعها مار جرجس. فهذا اللقاء الجامع والعابر للمناطق تحول إلى مناسبة وطنية جسدت واكدت مرة جديدة على تمسك الجميع بالعيش الواحد الذي يتميز به أبناء قرى قضاءي مرجعيون – حاصبيا منذ مئات السنين".


وأضاف: "نلتقي اليوم بكم على أمل ان تشهد المنطقة في المستقبل القريب، انفراجات سياسية وأمنية وان تنتهي هذه الحرب الى غير رجعة وينسحب العدو من ارضنا المحتلة ونشهد عودة اهلنا الى القرى المدمرة ويعيدوا اعمارها، لكي تعود الحياة الى مجراها الطبيعي لاننا شعب لا يمكن ان يعيش من دون جيراننا النازحين ولا سيما اهلنا واحبائنا في بلدات كفركلا والعديسة وصولا الى اخر بلدة في قضاء مرجعيون بلدة بليدا وميس الجبل". 

بدوره، قال ممثل وزير الداخلية والبلديات قائمقام مرجعيون وسام الحايك: "لبنان ليس في افضل حالاته ولكنه على طريق الشفاء، فحكومتنا آلت على نفسها بذل الغالي والنفيس في سبيل الاستقرار والاصلاح، الإستقرار الامني والمعيشي، واغلاق الفجوات المتوارثة، علنا نؤسس لعملية نهوض مستدامة تنتقل معها شعلة الاصلاح من حكومة نظيفة وقادرة الى حكومات تشبهها في ظل عهد توسم فيه اللبنانيون وما زالوا كل الخير لإعادة بلدهم الى الخارطة الدولية".


واضاف: "وزارة الداخلية والبلديات لن تألو جهداً في سبيل المحافظة على امن المواطن وعلى السلامة العامة، لكن الحكومة تطمح الى تأمين الامن والرغيف معاً وهذا الامر يتطلب مزيداً من الصبر وتضافر الجهود وتكاتف اللبنانيين وممثيليهم البرلمانيين والاقتصاديين والنقابيين والمحليين".


بدوره، شكر راعي الحفل النائب جراده كل من ساهم في انجاح هذا الاحتفال وقدم شكره لمعد الكتاب الذي يعتبر مرجعا مهما للبلديات ولوزارة الداخلية لا سيما فيما يتعلق بمشهدية الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرت في قضاءي مرجعيون – حاصبيا 2025 وكذلك توثيق الدمار الذي حل بالقرى الامامية المتاخمة للحدود خلال الحرب الاخيرة على لبنان.

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

البرلمان

المستقبل

النازحين

الاختيار

برلماني

مرجعيون

