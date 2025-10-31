جائزة “Law Firm of the Year – Lebanon” لمكتب المعوشي للمحاماة

Advertisement

ضمن إحتفال إعلان جوائز IFLR لسنة 2025 الذي أُقيم في فندق الماندارين في دبي، حاز مكتب وسليم للمحاماة على جائزة “Law Firm of the Year” في لسنة 2025.كما تأهل المكتب إلى المرحلة النهائية في فئات أخرى، منها:فريق العمل التطوعي –“Pro bono Team of the Year” لسنة 2025‏“Law Firm of the Year” لسنة 2025 في‏“Managing Partner of the Year – Regional Firm” لسنة 2025: شاديهوبحسب بيان المكتب" فان إنّ التصنيفات المذكورة تُبرز وتعكس التميز والقيادة والالتزام في تقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى، إلى جانب الإيجابي في خدمة المجتمع.وتوجه المكتب بخالص الشكر والتقدير لعملائه وشركائه وأصدقائه على ثقتهم ودعمهم المستمر، متطلعًا إلى تحقيق المزيد من النجاحات في .