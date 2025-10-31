Advertisement

أفراح ومناسبات

جائزة “Law Firm of the Year – Lebanon” لمكتب المعوشي للمحاماة

Lebanon 24
31-10-2025
ضمن إحتفال إعلان جوائز IFLR الشرق الأوسط لسنة 2025 الذي أُقيم في  فندق الماندارين أورينتال في دبي، حاز مكتب بدري وسليم المعوشي للمحاماة على جائزة “Law Firm of the Year” في لبنان لسنة 2025.
كما تأهل المكتب إلى المرحلة النهائية في فئات أخرى، منها:
فريق العمل التطوعي –“Pro bono Team of the Year” لسنة 2025
‏“Law Firm of the Year” لسنة 2025 في دولة قطر
‏“Managing Partner of the Year – Regional Firm” لسنة 2025: شاديه سليم المعوشي

وبحسب بيان المكتب" فان إنّ التصنيفات المذكورة تُبرز وتعكس التميز والقيادة والالتزام  في تقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى، إلى جانب الدوره الإيجابي في خدمة المجتمع.
وتوجه المكتب بخالص الشكر والتقدير لعملائه وشركائه وأصدقائه على ثقتهم ودعمهم المستمر، متطلعًا إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
