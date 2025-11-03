Advertisement

أفراح ومناسبات

المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب في لبنان 2025.. عودة لبنان إلى الخريطة الرقمية العالمية

Lebanon 24
03-11-2025 | 15:30
اختُتمت أعمال المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب (Digital Youth Leaders International Forum)، الذي نظمته Rethinking Lebanon بالشراكة مع جامعة القديس يوسف في بيروت (USJ) ، تحت عنوان "The Cedar Reboots"، ليجسّد عودة لبنان التدريجية إلى الخريطة الرقمية العالمية من خلال تسليط الضوء على التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، وتأثيرها المتسارع على الصحة والإعلام والتعليم والاقتصاد.
تميز المؤتمر بإحاطة خاصة ودعم من الجيش والقوى الأمنية، فحضر ممثلون عن كل من قائد الجيش، ومدير عام الأمن الداخلي، ومدير عام أمن العام ومدير عام أمن الدولة.

وكذلك حضر رؤساء جامعات، نواب ووزراء، سفراء، أكاديميون وأصحاب شركات ومشاركة طلابية وشبابية واسع.

أُقيم المنتدى في قاعة جان دوكرويه – حرم كلية العلوم والتكنولوجيا (CST) في مار روكوس – دكوانة، من الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة عصراً، بمشاركة فاقت الألف حضوريًا، وآلاف المتابعين افتراضيًا عبر البث المباشر على منصة "زووم" وتجربة "ميتافيرس" تفاعلية مبتكرة أتاحت للمشاركين خوض تجربة رقمية متكاملة.

افتُتحت أعمال المنتدى بجلسة استهلالية، تحدث فيها كلّ من الدكتور جهاد الحكيّم، رئيس Rethinking Lebanon، والدكتور وسيم رافائيل، عميد كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف، والأب صلاح أبو جودة اليسوعي، نائب رئيس الجامعة.

استُهل البرنامج بكلمة رئيسية ألقاها جو كوكباني، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة OSN، بعنوان "القيادة في عصر التحوّلات في الإعلام وما بعده".

تلتها الجلسة الحوارية الأولى بعنوان "المستقبل المتحرك: الروبوتات والابتكار"، بمشاركة الدكنور سامر عبدالله، أنطوني رزق، أمل عبدالله وفادي ضو من KPMG، وBMW Group، وSABA IP و Multilane تناولوا آفاق الابتكار الصناعي وحماية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي. أدار الجلسة العميد المشارك في كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في بيروت AUB الدكتور كمال الحاج.

ثم ألقى عادل أفيوني وزير الاستثمار والتكنولوجيا السابق، كلمة رئيسية بعنوان "من مستخدمي التكنولوجيا إلى صُنّاعها: تمكين الجيل الرقمي".


تلتها الجلسة الثانية "الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية: مهارات تأسيس ونمو الشركات الناشئة»، بمشاركة  طوني فغالي، الدكتور بيحان أزاد، جورج سلوم والدكتور وسام سموري عن كل من Potech و AUBو I-Stay، و 42 Beirut، ناقشوا خلالها مستقبل التكنولوجيا المالية والابداع. أدارت الجلسة الدكتورة جينان صياح.


وفي فترة بعد الظهر، تناولت الجلسة الثالثة "ثورة الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي: التحديات والفرص» مستقبل التكنولوجيا في الطب والرعاية الصحية، بمشاركة الدكتور باخوس طنوس، زينات بتروالا، أنطوني صفير و الدكتورة جوي حايك وذلك تباعا عن جامعة هارفرد وAstraZeneca، و Google AI/Health و Silicon Valley، و Mersaco،وكلية طب الأسنان في USJ". 

ثم ألقى العميد جورج صقر نائب رئيس الأركان ومدير التخطيط في الجيش اللبناني كلمة رئيسية بعنوان «مستقبل الجيوش في ظل الذكاء الاصطناعي".

أما الجلسة الرابعة فجاءت تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل»، حيث ناقش الدكتور فريديريكو ليما من صندوق النقد الدولي والدكتور ابراهيم جمالي مستشار البنك الدولي وأستاذ في ال AUB، والدكتور جو تكلي عن LAU و Inmind Academy وجميل غيث المدير التنفيذي ل Mobile Arts، سبل التكيّف مع التحول الرقمي في التعليم والعمل. أدار الجلسة إيلي حجار 

واختُتمت الجلسات بكلمة رئيسية للمنتج والمبتكر وليد نصيف بعنوان "الذكاء الاصطناعي في الفن: إعادة تشكيل الإبداع".















 


















































 
 
 
