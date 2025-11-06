Advertisement

أفراح ومناسبات

نقيب المحامين في طرابلس كرم المصوّر الصحافي رجائي المباشر

Lebanon 24
06-11-2025 | 02:23
كرم نقيب المحامين في طرابلس  سامي مرعي الحسن واعضاء النقابة  انطوني فرنجية ورنا فتفت وجمال اشراقية وابراهيم حرفوش وباسكال ايوب المصور الصحافي رجائي المباشر الذي  شكر الحاضرين والنقابة على ثقتهم بتكريمه اليوم للمرة الثانية في دار النقابة وقال:" اعتبر النقابة جزءًا مني ومن كياني وانا افتخر بوجودي داخل نقابة الحق والعدل".
