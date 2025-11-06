برعاية مرقص.. جمعية "جوائز بيروت الذهبية" افتتحت مهرجان "يوم الأمة"

Advertisement

افتتح مهرجان "يوم الأمة" الذي تنظمه جمعية جوائز الذهبية (معرض ثقافي وسياحي ودولي ) برئاسة محمد حلواني وأعضاء الجمعية، برعاية المحامي د. بول مرقص ممثلا بالمحامي شادي البستاني وحضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ،رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان وأعضاء البلدية ، وعدد من السفراء والديبلوماسيين والفاعليات الثقافية والفنية والاجتماعية . تخلل الاحتفال توزيع جوائز "بيروت الذهبية"، في شارع أوروغواي - جانب حديقة "سمير قصير" في وسط بيروت حيث شاركت مؤسسات من ودول عربية واقليمية ودولية ومنها اوستراليا، مكسيكو، صربيا ، ،باكستان، ، بولندا،كولومبيا والمكسيك وسلوفاكيا،إندونيسيا وتركيا ، وعمان، والاتحاد اللبناني البرازيلي.وضم المهرجان بافتتاحه فعاليات المعرض أعمالًا حرفية ويدوية ، فخاريات وأشرطة موسيقية، وكتب وبروشورات تعريفية وتسويقية لكل بلد ومأكولات ومشروبات وغيرها.النشيد الوطني افتتاحا ثم قص شريط الافتتاح وجولة في أقسام المعرض.وكانت كلمة لحلواني رحب فيها بالحضور معتبرا ان "هذه النشاطات والمبادرات الثقافية والفنية والحرفية التي تنظمها الجمعية تعطي مثالا يحتذى لأجل عودة الحياة إلى طبيعتها في الوطن لبنان".وتم تكريم المحامي مجاهد شندب في مهرجان " يوم الإمم " لدوره في دعم المبادرات التنموية والثقافية و تقديراً لمساهماته المتميزة في دعم المبادرات التنموية والثقافية ولدوره الفاعل في تعزيز العمل المجتمعي والخيريجال المشاركون في أرجاء المهرجان حيث تعرفوا على ثقافات الدول المشاركة من خلال الأجنحة المتنوعة واستمتعوا بالفعاليات الفنية والعروض الثقافية التي عكست التنوع الثقافي العالمي.وعن تكريمه قال المحامي مجاهد شندب : " يشرفني أن أكون جزءاً من هذا المهرجان الذي يعكس روح التعاون والإنسانية وأرى في دعم المبادرات الثقافية والاجتماعية مسؤولية تجاه مجتمعنا وسأواصل العمل مع شركائنا لتعزيز المشاريع التي تصبّ في خدمة الوطن والمواطن "تسلّم المحامي مجاهد شندب درعاً تكريمية من إدارة المهرجان تقديراً لجهوده في دعم الثقافة والمبادرات التنموية. وتم توزيع دروع تقديرية على سفراء الدول المشاركة.