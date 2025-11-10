Advertisement

أفراح ومناسبات

محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي شريك في الطب الحديث" في مستشفى سيدة زغرتا

Lebanon 24
10-11-2025 | 01:50
A-
A+
Doc-P-1440270-638983615182550673.jpg
Doc-P-1440270-638983615182550673.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حاضر الدكتور نديم إلياس عن موضوع "الذكاء الاصطناعي شريك في الطب الحديث"، في قاعة الشهيد ميشال حنا اسكندر في مستشفى سيدة زغرتا الجامعي، بحضور عدد من الأطباء ومهتمين.
Advertisement

واعتبر في مستهل محاضرته ان "الذكاء الاصطناعي اصبح في الفترة الأخيرة ركيزة أساسية في تطوير القطاع الطبي في لبنان، ولا سيما في العيادات الخاصة. فقد أحدث تحولًا نوعيًا في طريقة ممارسة الطب، من خلال تمكين الأطباء من تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقة تفوق القدرات البشرية، مما يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين دقة التشخيص، وتقليل الأخطاء الطبية إلى أدنى حد ممكن".

ولفت  إلى "أن هذه التقنيات تتيح للأطباء إدارة الملفات الطبية والمواعيد بذكاء وسلاسة، ما يخفف من الأعباء الإدارية ويتيح لهم التركيز على جوهر عملهم: رعاية المريض والتواصل الإنساني معه. كما تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في اقتراح العلاجات الأنسب بناءً على السجل الصحي للمريض، ما يجعل العملية الطبية أكثر تخصيصًا وكفاءة".
 
اضاف :" في السياق اللبناني، يكتسب هذا التحول أهمية مضاعفة نظرًا للتحديات التي يواجهها القطاع الصحي من نقص الكوادر الطبية وتفاوت الخدمات بين المناطق. هنا، يصبح الذكاء الاصطناعي أداة دعم استراتيجية، تمكّن الطبيب من اتخاذ قرارات مبنية على تحليل علمي دقيق للبيانات والصور الشعاعية والفحوص المخبرية، وتتيح مراقبة الحالات المزمنة بشكل مستمر".

واشار  إلى انه "في خضم هذا التحوّل، تبرز Quantum Vita كشركة تجمع بين الابتكار التقني والرؤية الإنسانية، وتسعى إلى دفع النقاش الطبي في لبنان نحو مستقبل أكثر وعيًا بالتكنولوجيا وأكثر ثقة في استخدامها. من خلال مبادراتها ومشاريعها، تسهم الشركة في بناء ثقافة مهنية حديثة ترى في الذكاء الاصطناعي شريكًا في تطوير الأداء الطبي وتعزيز جودة الرعاية، دون أن تفقد البعد الإنساني للطب".

ختم"  "ان الذكاء الاصطناعي لا يُعيد تعريف أدوات الممارسة الطبية فحسب، بل يُعيد تشكيل العلاقة بين الطبيب والمريض، حيث تلتقي الدقة العلمية بالرحمة الإنسانية. وهكذا، يشكّل هذا التطور خطوة محورية نحو منظومة صحية أكثر كفاءة وإنصافًا واستدامة في لبنان".
مواضيع ذات صلة
في كلية الهندسة.. محاضرة حول الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
10/11/2025 10:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر الذكاء الاصطناعي يشارك في سباق السيدات ببيروت ماراثون
lebanon 24
10/11/2025 10:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني" يعقد لقاءه الـ16 من "الحوارات الصباحية" تحت عنوان "لبنان دولة المواطنة.. آفاق الذكاء الاصطناعي"
lebanon 24
10/11/2025 10:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى "أوتيل ديو" نظّم يومًا علميًا لمناقشة التحديات الحرجة في الطب النفسي الطارئ
lebanon 24
10/11/2025 10:29:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

النقاش

التركي

البشري

الترك

العلم

حورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
02:15 | 2025-11-10
10:46 | 2025-11-09
10:13 | 2025-11-09
08:39 | 2025-11-09
07:47 | 2025-11-09
06:41 | 2025-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24