محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي شريك في الطب الحديث" في مستشفى سيدة زغرتا

حاضر الدكتور نديم إلياس عن موضوع " شريك في الطب الحديث"، في قاعة الشهيد ميشال حنا اسكندر في مستشفى سيدة زغرتا الجامعي، بحضور عدد من الأطباء ومهتمين.واعتبر في مستهل محاضرته ان "الذكاء الاصطناعي اصبح في الفترة الأخيرة ركيزة أساسية في تطوير القطاع الطبي في ، ولا سيما في العيادات الخاصة. فقد أحدث تحولًا نوعيًا في طريقة ممارسة الطب، من خلال تمكين الأطباء من تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة ودقة تفوق القدرات البشرية، مما يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين دقة التشخيص، وتقليل الأخطاء الطبية إلى أدنى حد ممكن".ولفت إلى "أن هذه التقنيات تتيح للأطباء إدارة الملفات الطبية والمواعيد بذكاء وسلاسة، ما يخفف من الأعباء الإدارية ويتيح لهم التركيز على جوهر عملهم: رعاية المريض والتواصل الإنساني معه. كما تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في اقتراح العلاجات الأنسب بناءً على السجل الصحي للمريض، ما يجعل العملية الطبية أكثر تخصيصًا وكفاءة".اضاف :" في السياق اللبناني، يكتسب هذا التحول أهمية مضاعفة نظرًا للتحديات التي يواجهها القطاع الصحي من نقص الكوادر الطبية وتفاوت الخدمات بين المناطق. هنا، يصبح الذكاء الاصطناعي أداة دعم استراتيجية، تمكّن الطبيب من اتخاذ قرارات مبنية على تحليل علمي دقيق للبيانات والصور الشعاعية والفحوص المخبرية، وتتيح مراقبة الحالات المزمنة بشكل مستمر".واشار إلى انه "في خضم هذا التحوّل، تبرز Quantum Vita كشركة تجمع بين الابتكار التقني والرؤية الإنسانية، وتسعى إلى دفع الطبي في لبنان نحو مستقبل أكثر وعيًا بالتكنولوجيا وأكثر ثقة في استخدامها. من خلال مبادراتها ومشاريعها، تسهم الشركة في بناء ثقافة مهنية حديثة ترى في الذكاء الاصطناعي شريكًا في تطوير الأداء الطبي وتعزيز جودة الرعاية، دون أن تفقد البعد الإنساني للطب".ختم" "ان الذكاء الاصطناعي لا يُعيد تعريف أدوات الممارسة الطبية فحسب، بل يُعيد تشكيل العلاقة بين الطبيب والمريض، حيث تلتقي الدقة العلمية بالرحمة الإنسانية. وهكذا، يشكّل هذا التطور خطوة محورية نحو منظومة صحية أكثر كفاءة وإنصافًا واستدامة في لبنان".