احتفال تكريمي للشاعر الراحل طليع حمدان في سيدني

أُقيم احتفال تكريمي في سيدني للشاعر الراحل طليع حمدان، برعاية عصبة الزجل اللبناني في أوستراليا، وبالتنسيق مع نقابة شعراء الزجل في وأصدقاء الشاعر الكبير، في قاعة City View Reception في لاكمبا – سيدني، بمشاركة معتمدي مشيخة العقل لطائفة الموحّدين في سيدني – أوستراليا: الشيخ منير الحكيم، الشيخ معذا مغامس والشيخ أنيس مداح، ممثلين عن يتقدّمهم مسؤول الحزب في أوستراليا الدكتور ممدوح مطر ومسؤول سيدني المهندس أكرم المصري ، التشريعي السابق شوكت مسلماني ووفد من الثقافية في العالم ورئيس مجلس الجالية، وفاعليات.قدّم الاحتفال الشاعر والإعلامي سايد مخايل مستهلًا المناسبة بقصيدة مهداة إلى روح حمدان، ثم ألقى ملحم حلاوي كلمة الرابطة الدرزية، تلتها كلمة لوليد حمدان، وتوالى على الكلام كلٌّ من البروفسور الشاعر إميل شدياق، المهندس الأديب بدوي الحاج، الدكتور عماد برّو، والشاعرين طوني رزق وجورج قزي.واختُتم الاحتفال بكلمة لرئيس العصبة الشاعر لطيف مخايل باسم نقابة شعراء الزجل وعصبة الزجل اللبناني – أوستراليا، واكد أنّ "تكريم طليع حمدان هو وفاء لمدرسةٍ زجليةٍ رائدة أثْرت الساحة لعقود، وأسّست لنهجٍ شعريٍّ جمع بين الإبداع والالتزام"، وشدد على "اهمية استمرار العصبة في حمل رسالة الزجل الأصيل في الاغتراب"، .ثم القى قصيدة بالمناسبة.وختاما اكد المتحدثون أنّ "الراحل مثّل مرحلة ذهبية في الزجل اللبناني، جمعت بين الأصالة والتجديد وروح الجبل وعمق الوجدان الشعبي، فكان أحد أعمدة الكلمة الموزونة في لبنان والاغتراب".