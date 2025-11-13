Advertisement

وقّعت في وشركة "سيول" اتفاقية تعاون تهدف إلى تسهيل وصول الطلّاب إلى الخدمات الماليّة الرقميّة.ستتيح سيول لطلّاب الجامعة، بحسب بيان، إمكان فتح حساب شخصي على منصّتها، أي محفظة إلكترونيّة (e-wallet) مرخّصة من ، تمنحهم الوصول إلى مجموعة من الخدمات الماليّة الحديثة. كما سيحصل كلّ طالب على بطاقة دفع خاصة مرتبطة بحسابه، تُمكّنه من تنفيذ معاملاته الإلكترونيّة بسهولة وسرعة وأمان. إضافةً إلى ذلك، سيتمكّن كلّ طالب من امتلاك حساب مصرفي يحمل رقم IBAN خاصّ به.ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية المشتركة للمؤسستين الرامية إلى تعزيز الشمول المالي للشباب. وفي هذا السياق، أكّد البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ أهمية ، قائلًا:"إنّ هذه الشراكة مع سيول تجسّد التزامنا بتوفير ما هو أبعد من التعليم الأكاديميّ الممتاز لطلّابنا، إذ نعمل على تزويدهم بأدوات عمليّة تساعدهم في حياتهم اليوميّة وتُعزّز استقلاليتهم الماليّة. إنها خطوة إضافيّة نحو جامعة متّصلة بالعصر ومتوجّهة نحو ".، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سيول أرز المرّ، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلًا: "نحن فخورون بتوحيد جهودنا مع جامعة القدّيس يوسف لنشر ثقافة الدفع الرقمي بين الشباب، خصوصًا بعد أن طغت ثقافة التعامل النقدي منذ الأزمة الماليّة. تسهيل وصول الطلّاب إلى الحسابات المصرفيّة وبطاقات الدفع هو استثمار في جيلٍ واعٍ، مستقلّ، ومستعدّ للمشاركة في الاقتصاد الرقمي للبلاد".وبموجب هذا الاتفاق، تؤسّس "سيول" وجامعة القدّيس يوسف لشراكة موجّهة نحو خدمة الطلّاب، من خلال إدماج التقنيات الماليّة الحديثة في صميم الحياة الجامعيّة.