بتمويل هنغاري.. افتتاح عشرين مختبرا لبرنامج STEAM في المدارس الكاثوليكية

افتتحت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في بالتعاون مع شركائها التنفيذيين STEAM Talents و Maker's Red Box، وبتمويل من والتجارة الهنغارية – قسم المساعدات Hungary Helps، عشرين مختبراً تعليمياً متكاملاً لبرنامج STEAM في مختلف المدارس الكاثوليكية من شمال لبنان إلى جنوبه، ومن إلى ، في خطوة تُعدّ من أكبر مشاريع التطوير التربوي في لبنان خلال السنوات الأخيرة.جرى الاحتفال المركزي الذي قدمته الاعلامية جيسي طنوس والذي شكّل إعلان الانطلاقة الرسمية للمشروع، في مدرسة القلبين الأقدسين - عين نجم، بحضور رسمي وتربوي حاشد تقدمه ممثل البطريرك الماروني ، المطران بولس صياح، راعي المشروع والداعم له والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو على رأس وفد رفيع المستوى، النائب الياس حنكش، لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك الاب جان يونس، الأمين العام للمدارس الانجلية في لبنان نبيل قسطة، وعدد من الرئيسات العامات والاباء والراهبات ومديري واساتذة المدارس المشاركة ووجوه تربوية وبلدية واجتماعية.استهلّ الوزير سيارتو زيارته بجولة داخل المختبر الجديد حيث اطّلع على الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في التعليم التطبيقي، وعلى المشاريع التي ينفذها الطلاب ضمن برامج Maker's Red Box التي تهدف إلى تنمية مهارات الابتكار، وحلّ المشكلات، والبرمجة، والتصميم الهندسي.وأبدى سيارتو إعجابه بقدرات التلاميذ وبمدى انسجام المحتوى التربوي الجديد مع حاجات القرن الحادي والعشرين، مؤكداً أن "لبنان يستحق الاستثمار في شبابه لأنه يمتلك طاقات لا تنضب".عقيقيتضمّن الحفل كلمة ترحيب من مديرة المدرسة المضيفة الأخت نوال عقيقي، التي شدّدت على "أهمية هذه الشراكة الدولية في دعم التعليم النوعي في لبنان"، شاكرة الوزير والوفد والجهات المنفذة.تلاها عرض مسرحي رمزي قدّمه طلاب المدرسة، يجسّد مناظرة بين التكنولوجيا والفنون، عاكسين رؤية STEAM التي تدمج العلوم بالإنسانيات والفنون لخلق تعليم متوازن وشامل.نصرثمّ ألقى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر كلمة شدّد فيها على أن "هذا المشروع يأتي ليُعيد الأمل إلى مدارس لبنان رغم الظروف"، مؤكداً " الأمانة العامة بنشر ثقافة الابتكار في كل مدارسها".صياحأمّا المطران صياح، فقد بارك المشروع واعتبره "علامة رجاء حقيقية في زمن يشتهي اللبنانيون فيه بارقة نور تربوية"، وشكر للوزير الهنغاري "حرصه على العلاقات الودية والمتينة مع الدولة والكنيسة"، منوها بصداقته ووفائه و"سخاء الدولة الهنغارية".سيراتووفي الختام كانت كلمة للوزير سيارتو، حملت الكثير من الحب للبنان والشغف بدعم شبابه، واستعرض خلالها المشاريع الهنغارية الممولة لصالح الكنيسة وأبنائها، مؤكداً "استمرار الوقوف إلى جانب لبنان ليس بالقول بل بالفعل".فيلم وثائقي ودرع تذكاريةتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي يلخّص مراحل تنفيذ المشروع على مدى سنوات، ويقدّم شهادات مباشرة لأساتذة خضعوا للتدريب المكثف عبر STEAM Talents وMaker's Red Box، شارحين أثر هذه التجربة على أساليب التعليم داخل صفوفهم.وفي لفتة تقديرية، تم تقديم درع تذكارية منفذة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على شكل اللبناني إلى الوزير سيراتو والى ممثل راعي الاحتفال، تكريماً لدور كل منهما في إنجاح المشروع. واختتم الاحتفال بكوكتيل على شرف الحضور.