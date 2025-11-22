27
اتحاد حماية الاحداث كرم المير تقديراً لجهوده وعطائه في مجال رعاية الطفولة
Lebanon 24
22-11-2025
|
10:18
A-
A+
كرّم اتحاد حماية الاحداث في
لبنان
ممثلاً برئيسته
اميرة سكر
واعضاء الهيئة الادارية امين سر الاتحاد السابق المرحوم المحامي محمود
المير
، تقديراً لجهوده وعطائه في مجال رعاية الطفولة. وتخلل التكريم تقديم درع بالمناسبة، استلمه نجل المكرم المحامي د. جلال المير في مكتبه في
بيروت
.
والقت سكر كلمة بالمناسبة، نوهت خلالها بمزايا الراحل وبعطاءاته وما قدمه من اعمال رفعت من شأن الاتحاد وأسهمت في حماية الطفولة والاحداث في لبنان.
