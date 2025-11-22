اتحاد حماية الاحداث كرم المير تقديراً لجهوده وعطائه في مجال رعاية الطفولة

Advertisement

كرّم اتحاد حماية الاحداث في ممثلاً برئيسته واعضاء الهيئة الادارية امين سر الاتحاد السابق المرحوم المحامي محمود ، تقديراً لجهوده وعطائه في مجال رعاية الطفولة. وتخلل التكريم تقديم درع بالمناسبة، استلمه نجل المكرم المحامي د. جلال المير في مكتبه في .والقت سكر كلمة بالمناسبة، نوهت خلالها بمزايا الراحل وبعطاءاته وما قدمه من اعمال رفعت من شأن الاتحاد وأسهمت في حماية الطفولة والاحداث في لبنان.