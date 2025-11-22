Advertisement

أفراح ومناسبات

اتحاد حماية الاحداث كرم المير تقديراً لجهوده وعطائه في مجال رعاية الطفولة

Lebanon 24
22-11-2025 | 10:18
كرّم  اتحاد حماية الاحداث في لبنان ممثلاً برئيسته اميرة سكر واعضاء الهيئة الادارية امين سر الاتحاد السابق المرحوم المحامي محمود المير، تقديراً لجهوده وعطائه في مجال رعاية الطفولة. وتخلل التكريم تقديم درع بالمناسبة، استلمه نجل المكرم المحامي د. جلال المير في مكتبه في بيروت
والقت سكر كلمة بالمناسبة، نوهت خلالها بمزايا الراحل وبعطاءاته وما قدمه من اعمال رفعت من شأن الاتحاد وأسهمت في حماية الطفولة والاحداث في لبنان.
