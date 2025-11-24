Advertisement

أفراح ومناسبات

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - المملكة المتحدة تحتفل بالاستقلال

Lebanon 24
24-11-2025 | 06:34
A-
A+
Doc-P-1446161-638995881391900237.png
Doc-P-1446161-638995881391900237.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في المملكة المتحدة (WLCU UK) احتفالًا رسميًا بمناسبة عيد الاستقلال، تميّز بحضور دبلوماسي وسياسي وثقافي رفيع المستوى، وبأجواء تعبّر عن عمق ارتباط الجالية اللبنانية في المملكة المتحدة بوطنها الأم. 
Advertisement

واستقبل رئيس المجلس الوطني للجامعة في المملكة المتحدة سعيد يزبك، رئيسة فرع لندن بيان الأعور صايغ، وأعضاء الهيئة الإدارية، نخبة من الشخصيات الرسمية، في طليعتهم سفيرة لبنان لدى المملكة المتحدة  السفيرة فرح بري، نائب رئيس البعثة والمستشار الاول في السفارة  مروان فرنسيس، عضو مجلس لندن بسام محفوظ، رئيس البعثة المارونية في المملكة المتحدة الاب جوني مطر، جورج أبي رعد الأمين العام العالمي السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ممثلاً للرئيس العالمي السيد روجيه هاني.

كما شهد الحفل مشاركة ممثلين عن عدد من الأحزاب والمؤسسات السياسية والاجتماعية والخيرية، منها حزب الكتائب و"القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي والجمعية الدرزية البريطانية، فضلًا عن حضور بارز لعدد من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في الجالية.

استُهلّ البرنامج الرسمي بالنشيدين الوطنيين البريطاني واللبناني، تلا ذلك كلمات ترحيبية ورسمية.

ورحّبت الأعور بالوفود المشاركة، فيما نقل أبي رعد كلمة رئيس الجامعة التي أكد فيها أن "الاستقلال بالنسبة إلى الانتشار اللبناني هو محطة تعكس إيماننا بقدرتنا على دعم وطننا، فكل إنجاز في الاغتراب، وكل مبادرة تضامنية، وكل جهد للحفاظ على هويتنا، يشكل مساهمة فعلية في صون سيادة لبنان وتعزيز الأمل بمستقبله".

بعدها، قدّم يزبك عرضًا للبرامج الاستراتيجية الثلاثة التي يعمل عليها المجلس الوطني في المملكة المتحدة بالتنسيق مع المجلس العالمي للجامعة، وهي:

- برنامج "لبوليوشن" المخصص لتمكين الشباب من أصل لبناني من زيارة وطنهم الأم والتعرّف إلى إرثه الثقافي. 

- مسابقة ملكة جمال المغترب اللبناني لعام 2026.

- البطاقة الرقمية للانتشار اللبناني، التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع اللبنانيين حول العالم عبر تقديم باقة من الامتيازات والحسومات من خلال شركاء من مختلف القطاعات.

كما شمل البرنامج عشاءً تقليديًا ترافق مع فقرات من الأغاني التراثية اللبنانية، مما أضفى على المناسبة طابعًا ثقافيًا مميزًا.
مواضيع ذات صلة
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم نعت طليع حمدان
lebanon 24
24/11/2025 16:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم يبدأ جولته الأسترالية
lebanon 24
24/11/2025 16:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية: تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين عبء على لبنان
lebanon 24
24/11/2025 16:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الروح القدس - الكسليك تحتفل بـ80 عاماً من العلاقات اللبنانية – الأميركية اللاتينية
lebanon 24
24/11/2025 16:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

القوات اللبنانية

الأمين العام

البريطانية

نائب رئيس

البريطاني

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
04:39 | 2025-11-24
03:52 | 2025-11-24
13:38 | 2025-11-23
10:23 | 2025-11-23
07:32 | 2025-11-23
10:18 | 2025-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24