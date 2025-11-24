الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - المملكة المتحدة تحتفل بالاستقلال

Advertisement

واستقبل رئيس المجلس الوطني للجامعة في المملكة المتحدة سعيد يزبك، رئيسة فرع لندن بيان الأعور صايغ، وأعضاء الهيئة الإدارية، نخبة من الشخصيات الرسمية، في طليعتهم سفيرة لدى المملكة المتحدة السفيرة فرح ، البعثة والمستشار الاول في السفارة مروان فرنسيس، عضو مجلس لندن بسام محفوظ، رئيس البعثة المارونية في المملكة المتحدة الاب جوني مطر، جورج أبي رعد العالمي السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ممثلاً للرئيس العالمي السيد روجيه هاني.كما شهد الحفل مشاركة ممثلين عن عدد من الأحزاب والمؤسسات السياسية والاجتماعية والخيرية، منها حزب الكتائب و" " والحزب التقدمي الاشتراكي والجمعية الدرزية ، فضلًا عن حضور بارز لعدد من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في الجالية.استُهلّ البرنامج الرسمي بالنشيدين الوطنيين واللبناني، تلا ذلك كلمات ترحيبية ورسمية.ورحّبت الأعور بالوفود المشاركة، فيما نقل أبي رعد كلمة رئيس الجامعة التي أكد فيها أن "الاستقلال بالنسبة إلى الانتشار اللبناني هو محطة تعكس إيماننا بقدرتنا على دعم وطننا، فكل إنجاز في الاغتراب، وكل مبادرة تضامنية، وكل جهد للحفاظ على هويتنا، يشكل مساهمة فعلية في صون سيادة لبنان وتعزيز الأمل بمستقبله".بعدها، قدّم يزبك عرضًا للبرامج الاستراتيجية الثلاثة التي يعمل عليها المجلس الوطني في المملكة المتحدة بالتنسيق مع المجلس العالمي للجامعة، وهي:- برنامج "لبوليوشن" المخصص لتمكين الشباب من أصل لبناني من زيارة وطنهم الأم والتعرّف إلى إرثه الثقافي.- مسابقة ملكة جمال المغترب اللبناني لعام 2026.- البطاقة الرقمية للانتشار اللبناني، التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع اللبنانيين حول العالم عبر تقديم باقة من الامتيازات والحسومات من خلال شركاء من مختلف القطاعات.كما شمل البرنامج عشاءً تقليديًا ترافق مع فقرات من الأغاني التراثية اللبنانية، مما أضفى على المناسبة طابعًا ثقافيًا مميزًا.