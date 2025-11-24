23
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
0
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
ندوة طبية في أميون في اليوم العالمي لمرض السكري
Lebanon 24
24-11-2025
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT)، بالتعاون مع
اتحاد بلديات الكورة
وبلدية
أميون
، وفي إطار
اليوم العالمي
للسكري، ندوة صحية توعوية بعنوان "معًا للوقاية من داء
السكري
وتعزيز الوعي الصحي"، في مبنى
القصر
البلدي في أميون، تخللتها مداخلات علمية قدّمها أطباء واختصاصيون، ركزوا خلالها على أهمية الكشف المبكر، أساليب الوقاية والإرشادات الغذائية والصحية للحد من انتشار المرض. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشفى النيني في طرابلس وأندية الليونز تنظم فحوصاً مجانية لمرضى السكري
Lebanon 24
مستشفى النيني في طرابلس وأندية الليونز تنظم فحوصاً مجانية لمرضى السكري
25/11/2025 03:27:29
25/11/2025 03:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم العالمي للسكري.. حملة صحية في AUT
Lebanon 24
في اليوم العالمي للسكري.. حملة صحية في AUT
25/11/2025 03:27:29
25/11/2025 03:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن للبصل أن يساعد مرضى السكري؟
Lebanon 24
هل يمكن للبصل أن يساعد مرضى السكري؟
25/11/2025 03:27:29
25/11/2025 03:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خيار أساسي.. 5 خضراوات مفيدة لمرضى السكري
Lebanon 24
خيار أساسي.. 5 خضراوات مفيدة لمرضى السكري
25/11/2025 03:27:29
25/11/2025 03:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية للإعلام
اتحاد بلديات الكورة
الوطنية للإعلام
الوكالة الوطنية
اليوم العالمي
مرض السكري
الكورة
قد يعجبك أيضاً
ريسيتال ميلادي في بعلبك
Lebanon 24
ريسيتال ميلادي في بعلبك
10:38 | 2025-11-24
24/11/2025 10:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - المملكة المتحدة تحتفل بالاستقلال
Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - المملكة المتحدة تحتفل بالاستقلال
06:34 | 2025-11-24
24/11/2025 06:34:43
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتاح سوق المزارعين في السوق العتيق - زوق مكايل
Lebanon 24
افتتاح سوق المزارعين في السوق العتيق - زوق مكايل
04:39 | 2025-11-24
24/11/2025 04:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز سرطان الأطفال في لبنان أقام في دبي عشاءه الخيري السنوي (صور)
Lebanon 24
مركز سرطان الأطفال في لبنان أقام في دبي عشاءه الخيري السنوي (صور)
03:52 | 2025-11-24
24/11/2025 03:52:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية صيدا تستقبل مسيرة 300 درّاج في عيد الاستقلال
Lebanon 24
بلدية صيدا تستقبل مسيرة 300 درّاج في عيد الاستقلال
13:38 | 2025-11-23
23/11/2025 01:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
Lebanon 24
عمليات "كوماندوز"... خطّة إسرائيليّة قد تطال الضاحية الجنوبيّة هذا ما كُشِفَ عنها
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
10:38 | 2025-11-24
ريسيتال ميلادي في بعلبك
06:34 | 2025-11-24
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم - المملكة المتحدة تحتفل بالاستقلال
04:39 | 2025-11-24
افتتاح سوق المزارعين في السوق العتيق - زوق مكايل
03:52 | 2025-11-24
مركز سرطان الأطفال في لبنان أقام في دبي عشاءه الخيري السنوي (صور)
13:38 | 2025-11-23
بلدية صيدا تستقبل مسيرة 300 درّاج في عيد الاستقلال
10:23 | 2025-11-23
بلدية طرابلس تحتفل بالاستقلال بعرض كشفي ووضع إكليل على نصب الشهداء
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 03:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 03:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 03:27:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24