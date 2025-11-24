Advertisement

أفراح ومناسبات

ندوة طبية في أميون في اليوم العالمي لمرض السكري

Lebanon 24
24-11-2025 | 10:48
 نظمت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT)، بالتعاون مع اتحاد بلديات الكورة وبلدية أميون، وفي إطار اليوم العالمي للسكري، ندوة صحية توعوية بعنوان "معًا للوقاية من داء السكري وتعزيز الوعي الصحي"، في مبنى القصر البلدي في أميون، تخللتها مداخلات علمية قدّمها أطباء واختصاصيون، ركزوا خلالها على أهمية الكشف المبكر، أساليب الوقاية والإرشادات الغذائية والصحية للحد من انتشار المرض. (الوكالة الوطنية للإعلام)
