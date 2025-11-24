ندوة طبية في أميون في اليوم العالمي لمرض السكري

نظمت الجامعة الأميركية للتكنولوجيا (AUT)، بالتعاون مع وبلدية ، وفي إطار للسكري، ندوة صحية توعوية بعنوان "معًا للوقاية من داء وتعزيز الوعي الصحي"، في مبنى البلدي في أميون، تخللتها مداخلات علمية قدّمها أطباء واختصاصيون، ركزوا خلالها على أهمية الكشف المبكر، أساليب الوقاية والإرشادات الغذائية والصحية للحد من انتشار المرض. (الوكالة الوطنية للإعلام)

