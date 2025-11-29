منصة "LebTalks" احتفلت بذكرى مرور 5 سنوات على تأسيسها

أقامت منصة LebTalks حفل استقبال احتفالاً بذكرى مرور خمس سنوات على تأسيسها، وذلك في فندق لو غبريال – برعاية الدكتور بول مرقص ممثلاً برئيسة مجلس إدارة تلفزيون إليسار نداف.

وتحدثت ناشرة الموقع ورئيسة تحريره كريستيان الجميّل، فقالت: "مجتمعون اليوم في الأشرفية، المنطقة التي شكّلت عبر تاريخ لبنان مساحة صمود وهوية، وشهدت على قدرة اللبنانيين في حماية رسالة وطنهم مهما كانت الظروف. لبنان، منذ عقود طويلة، لم يعرف يوماً استقراراً كاملاً. تغيّر شكل المواجهات وتعدّدت وجوه الخصوم، لكن الهدف كان واحداً: محاولة ضرب الهوية وانتزاع الدولة من معناها الحقيقي. ومع ذلك، أثبت اللبناني في كل مرحلة أنه قادر على تحويل المحنة إلى قوة، والانكسار إلى تصميم، والخطر إلى فرصة ولادة جديدة".



وأضاف: "على مرّ العقود، نشأت أجيال في دوّامة العنف والحروب، لكنها لم تخف ولم تستسلم. نشأت على قناعة واضحة بأنّ لبنان ليس مجرّد بقعة جغرافية، بل هو رسالة وقيمة وهوية، وكل محاولة للمسّ بهذه الهوية كانت تزيدنا ثباتاً وتمسّكاً بلبنان الدولة، لا لبنان الساحة. ف ي عام 2019، وعلى إيقاع تحرّك 17 تشرين، كان نأمل بدولة حديثة، سيّدة، قوية، مؤسساتية؛ دولة يُحترم فيها ولا يُستعمل لمصالح ضيقة، ويُدار فيها الشأن العام بالقانون لا بالقوّة".

وأكمل: "عندما ضاعت في دهاليز المصالح، وحوصرت الفكرة اللبنانية بسرديّات لا تشبه تاريخ البلد ولا ثقافته، برزت الحاجة أكثر إلى مساحة تقول الحقيقة كما هي، مساحة تعيد الاعتبار للبنان المؤسسات، لا لبنان تجاوز المؤسسات، للبنان الواحد، لا لبنان الدويلات، للبنان الهوية المتجذّرة، لا لبنان النماذج المستوردة. وهكذا وُلدت LebTalks، وُلدت كمنبر يعبّر عن موقف وعن غضب قبل أن تكون منصة إعلامية، وكضرورة لحماية الهوية اللبنانية والدفاع عنها في زمن الانهيار، وُلدت لا لتجامل، ولا لتساوي بين الحق والباطل، بل لتنحاز فقط للبنان ورسالته".



وتابع: "اليوم، بعد خمس سنوات، لسنا نحتفل بمجرد موقع إخباري، بل بمسار واضح، وبخطّ سياسي وفكري ثابت، وبجمهور اختار الانحياز للدولة والسيادة والهوية. جمهور يريد لبنان الحاضر بقيمته ورساليته، لا لبنان الحاضر على لوائح الفشل والفساد والإرهاب. إن LebTalks ليست مجرد تجربة إعلامية، بل هي، واسمحوا لي أن أقول، ثمرة نضالي لكرامتي كامرأة، وكإعلامية، وكمواطنة. وكَلبنانية تشرّبت العنفوان من أيقونة اللبنانية، الرئيس الشهيد بشير الجميّل".