نادي المغارة في جعيتا اختتم مسابقات عيد الزيتون وسلم رئاسته الجديدة

Advertisement

شهد نادي المغارة في مساء أمس، احتفالا جمع أهالي البلدة والجوار، لمناسبة اختتام مسابقات "الورق والطاولة" ،التي نظمت ضمن فعاليات مهرجان عيد السنوي، وهو تقليد دأب النادي على إحيائه سنويا تعزيزا للتراث المحلي.استهلت الأمسية بتوزيع الجوائز على الفائزين في الألعاب وسط أجواء من الحماسة والبهجة، وبمشاركة واسعة من محبّي النشاطات التراثية والرياضية.كما تخلل الحفل محطة بارزة تمثلت في مراسم التسليم والتسلم لرئاسة نادي المغارة؛ حيث ألقى الرئيس السابق غازي كلمة شكر وتقدير لأعضاء النادي وأهالي جعيتا، معلنا اختتام ولايته. وقد جرت بعدها عملية نقل المسؤولية إلى الرئيس الجديد وسيم القيم، نجل عصام القيّم، الذي تسلم مهامه رسميا متعهدا مواصلة مسيرة التطوير وتنشيط الحركة الرياضية والثقافية في النادي.وأعلن القيّم خلال كلمته منح غازي بارود صفة الرئيس الفخري تقديرا لمسيرته وعطاءاته، وقدم له تكريمية .كما قام بارود بدوره بتكريم شربل الجميل تقديرا لجهوده في النادي لأكثر من 35 عاما.واختتمت الأمسية بمقطوعات موسيقية وصور تذكارية عكست روح التعاون والمحبة التي تميّز البلدة، مؤكدة أهمية الحفاظ على هذا التقليد السنوي الذي يجمع بين الرياضة والتراث في أجواء عائلية مفعمة بالفرح.