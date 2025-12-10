تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أفراح ومناسبات

بلدية عبرين تطلق مبادرات مبتكرة وتعزز التحول الرقمي بالشراكة مع LCG

Lebanon 24
10-12-2025 | 07:43
Doc-P-1453222-639009747540308552.png
Doc-P-1453222-639009747540308552.png photos 0
خطت بلدية عبرين خطوة متقدمة نحو تعزيز قدراتها الرقمية ودعم نموها المجتمعي المستدام، من خلال شراكة استراتيجية مع مجموعة ليفون للاستشارات (LCG). وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وبناء منظومة تنموية متكاملة في البلدة.

وجاءت المبادرة بعد ورشة عمل مكثفة نظمت على مدى عطلة نهاية الأسبوع، شارك فيها أعضاء المجلس البلدي وشباب وفاعلون من المجتمع المحلي، وتركزت على الإعلان والتسويق الرقمي، وبناء العلامات التجارية، والهوية الرقمية، وريادة الأعمال. كما أتاح الحوار مع عضو المجلس البلدي جويس أبي خطار استعراض رؤية ملهمة للتحول الرقمي وأهمية تمكين المجتمع بالأدوات الحديثة.

خلال الورشة، تم تطوير 20 فكرة أولية متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، واختيار ثلاث مبادرات واعدة:

الجائزة الذهبية – "بيدرنا / Baydarna": مشروع ذكي في قطاع الأغذية الزراعية لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري.

الجائزة الفضية – "BRINÉع / عبريني": مبادرة لتحسين جودة الحياة وتعزيز التواصل والترفيه المجتمعي.

الجائزة البرونزية – "EBR-IN-E": مشروع سياحي–ديني لإحياء التراث الثقافي وتنشيط السياحة المحلية.

وقد شكلت هذه المبادرات أساس الهوية البصرية الرسمية للبلدية واستراتيجيتها التسويقية، بالتعاون بين الشباب ورواد الأعمال وفريق LCG. كما أطلقت الورشة شعار البلدية الجديد، والموقع الإلكتروني، والحملة الإعلامية، تعبيراً عن شراكة مستدامة ورؤية موحدة للمستقبل.

في سياق تعزيز التعاون، وقعت بلدية عبرين ومجموعة LCG مذكرة تفاهم لتأسيس مركز الابتكار في عبرين، لتولي المجموعة إدارة وتشغيل المركز وتقديم الاستشارات التسويقية والحلول الرقمية وحماية الهوية البصرية للبلدية. وأكد رئيس البلدية آلان ضرغام وقيادة LCG التزامهما بدعم الإبداع وتمكين المجتمع وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأشار النقيب باتريك أبو شقرا إلى أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً للشراكة المجتمعية، وتعكس روح التعاون والابتكار في لبنان. واختتمت الفعالية بحفل تكريمي لتوزيع الجوائز والشهادات على المشاركين والمبادرات الريادية المتميزة.
