طلاب "بيت الموسيقى" في عكّار في أمسية من التراث المشرقي

أحيت مجموعة من طلّاب السنة الأولى في القسم الموسيقيّ المشرقيّ، بدعوة من "بيت الموسيقى" في جمعيّة النجدة الشعبيّة اللّبنانيّة، أمسية من التقاليد الموسيقيّة المشرقيّة الفنّيّة والشعبيّة على مسرح الجمعيّة في عكّار (لبنان الشماليّ)، وذلك بإشراف المدير العامّ الدكتور هيّاف ياسين.

استهلّ اللّقاء بكلمة للدكتور ياسين، شرح فيها للحاضرين ماهيّة هذه الحفلة، وكيف أنّ الموسيقى حاجة إنسانيّة للجميع، وكيف يقوم اليوم كلّ الطلّاب بتقديم برنامج امتحانهم على شاكلة حفلة علنيّة أمام الحاضرين، وتتمركز الحفلة حول مقام واحد هو الراست، مع فروع منه، وتتطرّق إلى أرصدة كلاسيكيّة من موسيقى عصر النهضة العربيّة كما إلى أرصدة شعبيّة من الموسيقى التراثيّة الشعبيّة اللّبنانيّة والشاميّة.

بعدها قدّم التلاميذ عزفًا متقنًا ومنسجمًا، دلّ على عشقهم للموسيقى، وعلى مرونة هذا النوع من الموسيقى الناجح تربويًّا، كما وعلى مستوى جودة التعليم في "بيت الموسيقى"، حيث واكب الأهالي والحاضرين الأداء بكثير من التركيز والمتعة معًا. وفي الختام أخذت الصور التذكاريّة.