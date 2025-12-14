تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

طلاب "بيت الموسيقى" في عكّار في أمسية من التراث المشرقي

Lebanon 24
14-12-2025 | 14:33
A-
A+
Doc-P-1455167-639013454557007271.png
Doc-P-1455167-639013454557007271.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيت مجموعة من طلّاب السنة الأولى في القسم الموسيقيّ المشرقيّ،بدعوة من "بيت الموسيقى" في جمعيّة النجدة الشعبيّة اللّبنانيّة، أمسية من التقاليد الموسيقيّة المشرقيّة الفنّيّة والشعبيّة على مسرح الجمعيّة في عكّار (لبنان الشماليّ)، وذلك بإشراف المدير العامّ الدكتور هيّاف ياسين.
استهلّ اللّقاء بكلمة للدكتور ياسين، شرح فيها للحاضرين ماهيّة هذه الحفلة، وكيف أنّ الموسيقى حاجة إنسانيّة للجميع، وكيف يقوم اليوم كلّ الطلّاب بتقديم برنامج امتحانهم على شاكلة حفلة علنيّة أمام الحاضرين، وتتمركز الحفلة حول مقام واحد هو الراست، مع فروع منه، وتتطرّق إلى أرصدة كلاسيكيّة من موسيقى عصر النهضة العربيّة كما إلى أرصدة شعبيّة من الموسيقى التراثيّة الشعبيّة اللّبنانيّة والشاميّة.
بعدها قدّم التلاميذ عزفًا متقنًا ومنسجمًا، دلّ على عشقهم للموسيقى، وعلى مرونة هذا النوع من الموسيقى الناجح تربويًّا، كما وعلى مستوى جودة التعليم في "بيت الموسيقى"، حيث واكب الأهالي والحاضرين الأداء بكثير من التركيز والمتعة معًا. وفي الختام أخذت الصور التذكاريّة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إحتفالا بيوبيل تأسيسها الـ150 ..أمسية موسيقية لجامعة الحكمة في متحف سرسق
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونسكو تدرج "الدان الحضرمي" على قائمة التراث العالمي غير المادي
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق مسابقة للموسيقيين المحترفين لتأليف موسيقى مستوحاة من الحضارة الفينيقية
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أمسية فنية رحبانية في دبي بدعوة من جامعة البلمند
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام

الشمالي

الشامي

التركي

الشمال

لبنان

الشام

الترك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
14:27 | 2025-12-14
Lebanon24
13:05 | 2025-12-14
Lebanon24
12:25 | 2025-12-14
Lebanon24
11:35 | 2025-12-14
Lebanon24
15:14 | 2025-12-13
Lebanon24
12:58 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24