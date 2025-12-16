تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات
"'إنت البسمة"... ريسيتال ميلادي يجمع بين الصلاة والتأمل
Lebanon 24
16-12-2025
|
02:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت جمعية "الإنسان للإنسانية" بالتعاون مع "الصندوق التعاضدي الإنساني" ريسيتالًا ميلاديًا بعنوان "إنت البسمة"، قدمه المرنم
إيان
في دير مار ضومط – العقيبة.
شارك في الأمسية راعي الأبرشية المطران
يوحنا
رفيق الورشا، المطران
أنطوان نبيل العنداري
وعدد من الكهنة، في حضور النائبين
سليم الصايغ
وندى
البستاني
وفاعليات اجتماعية وبلدية واختيارية ومؤمنين توافدوا للمشاركة في لحظات من الصلاة والترنيم والتأمل.
وكانت كلمة لرئيس الجمعية إيدي الشلفون، شكر فيها للمطران الورشا مشاركته ودعمه، مؤكدًا أنّ "هذه المبادرات الروحية والاجتماعية تندرج ضمن رسالة الجمعية في تعزيز قيم المحبة والتضامن وخدمة الإنسان
Advertisement
