Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أفراح ومناسبات

دورس تحتفل بعيد الميلاد وتقديم 700 هدية وأنشطة للأطفال

Lebanon 24
19-12-2025 | 15:42
أقامت لجنة المرأة في بلدة دورس، بالتعاون مع مجلس البلدية، احتفالاً بمناسبة عيد الميلاد في الباحة الخارجية للمبنى البلدي، برعاية محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وحضور رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين علي رعد، ورئيس بلدية دورس مارون نجيم، وأعضاء المجلس البلدي، بالإضافة إلى فاعليات ثقافية وتربوية واجتماعية.

وقال المحافظ خضر: "هذا التجمع يذكرني بالحشود التي شاهدناها في خلال استقبال قداسة البابا لاوون الرابع عشر قبل حوالى الأسبوعين، هذه هي صورة لبنان الحقيقية، من دون أي أقنعة، هذه هي طبيعتنا وعويتنا، وهذه هي هويتنا، نُسَرّ بأفراح بعضنا جميعا، نعيد معا في كل الأعياد، وهذا ما يميز لبنان عن كل بلدان العالم".

رئيس بلدية دورس مارون نجيم، أكد بدوره أن عيد الميلاد هو فرصة لنزرع الفرح في قلوب الأطفال، وتعزيز روح التضامن والتلاقي بين أبناء المجتمع الواحد، مهما اختلفت ظروفهم وطوائفهم".

أما رئيسة لجنة المرأة زينة نجيم، فقالت: "نحن في لجنة المرأة أحببنا زرع البسمة على وجوه أولاد دورس، لنجمعهم دون تفرقة ليشعروا معا بقيم العيد، بعد كل ما حصل وما عايشوه. ورغم كل الصعوبات تمكنا من تأمين حوالي 700 هدية، ويتخلل الحفل أنشطة متنوعة تدخل الفرح إلى قلوب الأطفال وتضفي البهجة على الحضور".

وقدمت بلدية دورس ولجنة المرأة درعا للمحافظ خضر، تقديرا لجهوده وعطاءاته.

 
