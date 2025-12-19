دورس تحتفل بعيد الميلاد وتقديم 700 هدية وأنشطة للأطفال

أقامت لجنة المرأة في بلدة دورس، بالتعاون مع ، احتفالاً بمناسبة في الباحة الخارجية للمبنى البلدي، برعاية محافظ بشير خضر، وحضور بلديات رعد، ورئيس بلدية دورس مارون نجيم، وأعضاء ، بالإضافة إلى فاعليات ثقافية وتربوية واجتماعية.

وقال المحافظ خضر: "هذا التجمع يذكرني بالحشود التي شاهدناها في خلال استقبال قداسة البابا لاوون قبل حوالى الأسبوعين، هذه هي صورة الحقيقية، من دون أي أقنعة، هذه هي طبيعتنا وعويتنا، وهذه هي هويتنا، نُسَرّ بأفراح بعضنا جميعا، نعيد معا في كل الأعياد، وهذا ما يميز لبنان عن كل بلدان العالم".

رئيس بلدية دورس مارون نجيم، أكد بدوره أن عيد الميلاد هو فرصة لنزرع الفرح في قلوب الأطفال، وتعزيز روح التضامن والتلاقي بين أبناء المجتمع الواحد، مهما اختلفت ظروفهم وطوائفهم".

أما رئيسة لجنة المرأة زينة نجيم، فقالت: "نحن في لجنة المرأة أحببنا زرع البسمة على وجوه أولاد دورس، لنجمعهم دون تفرقة ليشعروا معا بقيم العيد، بعد كل ما حصل وما عايشوه. ورغم كل الصعوبات تمكنا من تأمين حوالي 700 هدية، ويتخلل الحفل أنشطة متنوعة تدخل الفرح إلى قلوب الأطفال وتضفي البهجة على الحضور".

وقدمت بلدية دورس ولجنة المرأة درعا للمحافظ خضر، تقديرا لجهوده وعطاءاته.