Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أفراح ومناسبات

ريسيتال ميلادي لرابطة شبيبة معاد وتكريم فنانين وشخصيات بارزة

Lebanon 24
21-12-2025 | 06:07
Doc-P-1458109-639019193354885470.png
Doc-P-1458109-639019193354885470.png photos 0
 أقامت الهيئة الإدارية لنادي شبيبة معاد ريسيتالا ميلاديا بعنوانك "نور من مذود"، أحيته المرنمة ترايسي شمعون وفرقتها في صالة كنيسة مار شربل الرهاوي في البلدة، بحضور النائبين سيمون أبي رميا وزياد الحواط، عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب، رئيس بلدية بجه رستم صعيبي، رئيس بلدية عنايا– كفربعال مارك عبود، مختار البلدة أنطوان الحاج، ومختار غلبون وليد رزق، رئيس إقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج، منسق قضاء جبيل في التيار "الوطني الحر" المختار جورج طنوس، رئيس مكتب الرياضة في حزب "القوات اللبنانية" يوسف القصيفي، رئيس جمعية "إنماء بلدة معاد" المهندس طوني حبيب، الفنان طوني حنا، عضو الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة ناجي باسيل، نائب رئيس المجلس الثقافي في بلاد جبيل الدكتور نوفل نوفل، رئيس النادي جو صقر، إلى جانب الأعضاء وأهالي البلدة واللجان الرعوية وأهالي القرى المجاورة.

استهل الحفل بكلمة لأمينة سر النادي نادين حنا حبيب، رحّبت فيها بالحضور وشكرتهم على مشاركتهم في هذا الحدث الميلادي.

صقر 

بعدها، عرض النشيد الجديد للنادي بعنوان "باقي المجد" بتقنية الفيديو، وأعلن رئيس النادي صقر أنه يشكل "كنزا معنويا للنادي". وأوضح أن كلمات النشيد للشاعر حبيب بو أنطون، والألحان والتوزيع لجورج وديع الصافي، فيما تولى الإخراج المخرج إدوار بشعلاني، موجها الشكر لكل من ساهم في إنجاز العمل، ولا سيما الفنان طوني حنا.
وتطرق صقر إلى الإنجاز الرياضي للنادي، بانتقال فريقه إلى الدرجة الثالثة في الكرة الطائرة، وإحرازه لقب وصيف بطل لبنان بين 42 فريقا، شاكرا الداعمين والرعاة والمتطوعين الذين أسهموا في إنجاح النشاط.

ثم كرم رئيس النادي كل من رئيس بلدية عنايا– كفربعال عبود تقديرا للإنجاز التنظيمي الذي قام به في زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى دير مار مارون عنايا – ضريح القديس شربل، وابن البلدة الفنان القدير طوني حنا عرفانا بمسيرته الفنية ودعمه الدائم للنشاطات الثقافية، وسلمهما، إلى جانب النائبين أبي رميا والحواط، دروعا تقديرية.

واختتم صقر حديثه معبرا عن أمله في أن تحمل ولادة الطفل "ولاد جديدة لوطننا".

تخلل الأمسية لفتة تكريمية لذكرى الراحل زياد الرحباني، قدّمها العازف رأفت بو حمدان، في محطة فنية مؤثرة لاقت تفاعلا من الحضور.
