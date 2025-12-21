تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
أفراح ومناسبات

أمسية ميلادية في بينو العكارية

Lebanon 24
21-12-2025 | 08:43
Doc-P-1458149-639019286637732551.png
أحيت مجموعة من الشبّان والشابات في "بيت الموسيقى" أمسية ميلاديّة من التقاليد الموسيقيّة المشرقيّة بقيادة الدكتور هيّاف ياسين، على مسرح جامعة البلمند في بينو العكّاريّة، بدعوة مشتركة بين من "مركز عكّار للتنمية المستدامة" ومدرسة ليسيه عبد الله الراسيّ - حلبا وبلديّة بزبينا وجامعة البلمند و"جمعيّة النجدة الشعبيّة اللّبنانيّة" و"بيت الموسيقى" في جمعيّة النجدة.

البداية كانت مع النشيد الوطنيّ من عزف الفرقة، ثمّ كلمة ترحيب للدكتور إيلي كرم شكر فيها الحاضرين وشدد على معاني العيد السامية.

بعدها قدّمت الفرقة على مدار ساعة فواصل موسيقيّة عزفيّة وغنائيّة من مقاميّ البيّاتيّ والراست، تناولت ألحانًا سريانيّة ميلاديّة وتوشيحات موسيقيّة من عصر النهضة الموسيقيّة العربيّة، بالإضافة إلى جوانب من التراث الموسيقيّ الشعبيّ الشاميّ – اللّبنانيّ.

وتألّفت الفرقة من: تينا فرح وريتا عبدو وميريلا يعقوب وأنجيلينا النبّوت وإيلّا مخّول ويارا جريج:غناء، جوزيف إسكاف على السنطور، إلسا بشّور على القانون، كارين ديب ورين أمين وميار رستم على الكمنجة، ماريا سعد على العود، آندريس الترس على الرقّ وروي سعد على الدربكّة.
ضمن مهرجانات جونيه Jounieh Fête Noël.. امسية ميلادية للكونسرفاتوار
"خلاصنا آتٍ"… "القوات" تحيي أمسية ميلادية ورسائل ثبات
أمسية روحية - موسيقية تجمع الصلاة بالتراث والرجاء في جامعة الروح القدس
طلاب "بيت الموسيقى" في عكّار في أمسية من التراث المشرقي
