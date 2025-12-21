أمسية ميلادية في بينو العكارية

أحيت مجموعة من الشبّان والشابات في "بيت الموسيقى" أمسية ميلاديّة من التقاليد الموسيقيّة المشرقيّة بقيادة الدكتور هيّاف ياسين، على مسرح جامعة البلمند في بينو العكّاريّة، بدعوة مشتركة بين من "مركز عكّار للتنمية المستدامة" ومدرسة ليسيه الراسيّ - وبلديّة بزبينا وجامعة البلمند و"جمعيّة النجدة الشعبيّة اللّبنانيّة" و"بيت الموسيقى" في جمعيّة النجدة.



البداية كانت مع النشيد الوطنيّ من عزف الفرقة، ثمّ كلمة ترحيب للدكتور كرم شكر فيها الحاضرين وشدد على معاني العيد السامية.



بعدها قدّمت الفرقة على مدار ساعة فواصل موسيقيّة عزفيّة وغنائيّة من مقاميّ البيّاتيّ والراست، تناولت ألحانًا سريانيّة ميلاديّة وتوشيحات موسيقيّة من عصر النهضة الموسيقيّة العربيّة، بالإضافة إلى جوانب من التراث الموسيقيّ الشعبيّ الشاميّ – اللّبنانيّ.



وتألّفت الفرقة من: تينا فرح وريتا عبدو وميريلا يعقوب وأنجيلينا النبّوت وإيلّا مخّول ويارا جريج:غناء، إسكاف على السنطور، بشّور على القانون، كارين ديب ورين أمين وميار رستم على الكمنجة، ماريا العود، آندريس الترس على الرقّ وروي سعد على الدربكّة.

