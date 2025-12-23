تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أفراح ومناسبات

طرابلس تحتفل بعيد الميلاد المجيد بمشاركة أبناء شهداء الجيش اللبناني

Lebanon 24
23-12-2025 | 12:31
لمناسبة عيد الميلاد المجيد، نظمت طرابلس احتفالاً بمشاركة أبناء شهداء الجيش اللبناني، في قاعة مطرانية الروم الارثوذكس.

استهل الحفل بالنشيد الوطني ونشيد "وطن الإنسان"، تلتها تراتيل ميلادية قدّمتها جوقة أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس.

وقد ألقى النائب جميل عبّود كلمة بالمناسبة أكّد فيها "أهمية الوحدة الوطنية وترسيخ قيم العيش المشترك، ودور طرابلس كنموذج للتنوّع والتآخي".

إضافة إلى كلمات لكلّ من السيدة دورين عكر عبّود منظّمة الحفل باسم "مشروع وطن الإنسان"، المطران أفرام كرياكوس، شدّدوا فيها على "معاني العيد ورسائله الإنسانية والوطنية الداعية إلى المحبة والسلام والتلاقي. وقد تسلّمت عبّود كتاب شكر من قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وتضمّن البرنامج ريسيتالًا ميلاديًا قدّمته الفنانة غابرييلا نجم وفرقتها الموسيقية، إلى جانب عزف للكشّاف الوطني الأرثوذكسي، وفقرات ترفيهية للأطفال اختُتمت بتوزيع هدايا العيد.

وشارك في الاحتفال الرئيس نجيب ميقاتي ممثلا بالسيدة جنان مبيض، النائب ايلي خوري، النائب اشرف ريفي ممثلا بالعميد جمال ناجي، النائب كريم كبارة ممثلاً بسامي رضا، النائب ايهاب مطر ممثلا بيحيى حداد، النائب فيصل كرامي ممثلا بعبير النمل، متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران افرام كرياكوس، رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور ممثلا بالشيخ محسن عبد الكريم، راعي أبرشية طرابلس للموارنة المطران يوسف سويف ممثلا بالمونسنيور جوزيف غبش، راعي أبرشية طرابلس للروم الملكيين الكاثوليك المطران أدوار ضاهر ممثلا بالمونسنيور ميشال سكاف، قائد منطقة الشمال العسكرية العميد باسم الاحمدية ممثلا بالملازم اول حنا فيجلون، العميد الركن فادي الرز مدير منطقة الشمال الإقليمية في أمن الدولة، العميد بهاء الصمد قائد سرية طرابلس في قوى الامن الداخلي ، رئيس بلدية طرابلس ممثلا بخالد كبارة، الدكتور هاني شعراني رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي وعقيلته، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي ممثلا بنائبه إبراهيم فوز، رئيس المنطقة الاقتصادية حسان ضناوي، لمى علم الدين رئيسة مصلحة الاقتصاد، الاب سمير حجار راعي كنيسة السريان الارثوذكس، رئيس مجلس رعية الارمن الارثوذكس ايلي سيرابونيان، القائد العام للكشاف الوطني الأرثوذكسي ممثلا ببشارة حبيب، مفوض جمعية كشافة الجراح في الشمال علاء الوزة، رئيس الحركة الارثوذكسية جورج خوري، رئيسة الصليب الأحمر في الشمال مهى قرحاني، السيدة سلميه اديب ريفي، "تيار الكرامة" ممثلا بداني حريكي.

 

